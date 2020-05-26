Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава столичного департамента торговли и услуг Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объяснил, почему профессор РУДН Ирина Карабулатова, прикованная к постели из-за инвалидности, получила штраф за нарушение самоизоляции.

По словам Немерюка, Карабулатову оштрафовали из-за того, что она поставила приложение "Социальный мониторинг" не на свой телефон, а на телефон сына.

"Система изначально не видит, что это за человек. К нему пришел врач, выписал постановление, в котором человек обязался соблюдать все правила домашней самоизоляции, чтобы не нанести вред или заразить еще кого-то. Он должен был указать свой телефон. В случае с профессором РУДН получилось, что там был указан телефон не ее лично, а сына, что, в принципе, уже явилось нарушением. Первый штраф был за неустановку самого приложения, хотя телефон позволял это сделать", — сказал глава департамента в эфире радиостанции "Эхо Москвы"

Второй штраф выписали по геолокации, добавил он.

"Устройство покинуло пределы квартиры и находилось где-то в другом месте. Когда стали выяснять, действительно, был вписан телефон сына, сын установил приложение и вместе с этим приложением покинул квартиру. Разобрались, и оба штрафа были аннулированы", — рассказал Немерюк.

Он отметил, что власти досконально разбираются в каждой ситуации.

"Если система дала сигнал, сигнал обработали, штраф выставили, но штраф можно оспорить", — напомнил чиновник.

Штраф, выписанный Ирине Карабулатовой, вызвал большой общественный резонанс. Как пояснила профессор, ей поставили диагноз ОРВИ и обязали установить "Социальный мониторинг". Но на ее телефоне такой технической возможности нет, а специальный смартфон ей никто не предоставил.