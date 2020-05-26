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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:19
https://ria.ru/20200526/1572006775.html
Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду
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РИА Новости

Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду

14:35 26.05.2020 (обновлено: 17:19 26.05.2020)
40113
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объяснил, почему профессор РУДН Ирина Карабулатова, прикованная к постели из-за инвалидности, получила штраф за нарушение самоизоляции.
По словам Немерюка, Карабулатову оштрафовали из-за того, что она поставила приложение "Социальный мониторинг" не на свой телефон, а на телефон сына.
Мужчина со смартфоном
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"Система изначально не видит, что это за человек. К нему пришел врач, выписал постановление, в котором человек обязался соблюдать все правила домашней самоизоляции, чтобы не нанести вред или заразить еще кого-то. Он должен был указать свой телефон. В случае с профессором РУДН получилось, что там был указан телефон не ее лично, а сына, что, в принципе, уже явилось нарушением. Первый штраф был за неустановку самого приложения, хотя телефон позволял это сделать", — сказал глава департамента в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Второй штраф выписали по геолокации, добавил он.

"Устройство покинуло пределы квартиры и находилось где-то в другом месте. Когда стали выяснять, действительно, был вписан телефон сына, сын установил приложение и вместе с этим приложением покинул квартиру. Разобрались, и оба штрафа были аннулированы", — рассказал Немерюк.

Он отметил, что власти досконально разбираются в каждой ситуации.
"Если система дала сигнал, сигнал обработали, штраф выставили, но штраф можно оспорить", — напомнил чиновник.
Штраф, выписанный Ирине Карабулатовой, вызвал большой общественный резонанс. Как пояснила профессор, ей поставили диагноз ОРВИ и обязали установить "Социальный мониторинг". Но на ее телефоне такой технической возможности нет, а специальный смартфон ей никто не предоставил.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей НемерюкМоскваОбщество
Популярные комментарии
По логике этих "деятелей". Разносить заразу может только мать ?)))) И заразить она может всех , кроме членов семьи . По этому ей нужно обязательно сидеть дома , а членам семьи , можно гулять где угодно . И вот эти "логичные" сидят в Гос.Думе и одобряют эту ересь ...
26 мая, 15:34
СССергей Сафронов
4100105
продам три телефона без возможности устанавливать какие-либо приложения)
26 мая, 15:11
ДОДмитрий Олейник
9250003
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