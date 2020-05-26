Эксперт рассказал, когда в Испании будет новая вспышка COVID-19

МАДРИД, 26 мая – РИА Новости. Повторная вспышка COVID-19 в Повторная вспышка COVID-19 в Испании осенью практически неизбежна, но у властей есть время, чтобы избежать жесткого карантина и решить проблему другими способами, заявил РИА Новости микробиолог из Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада.

"Многие специалисты считают, что повторная вспышка эпидемии будет в октябре. Я тоже придерживаюсь этого мнения. Это наиболее вероятно. Впрочем, стопроцентной уверенности быть не может. Не понятно также, будет ли она настолько же сильная, как первая", - говорит Мартинес де Техада.

Он пояснил, что в настоящее время в южном полушарии, где сейчас осень, происходит резкий рост заболевших. "Похоже, это сезонный вирус, как грипп", - сказал микробиолог.

То есть у испанских властей есть несколько месяцев, чтобы успеть подготовиться к новой волне, однако в стране вряд ли будет введен столь же жесткий карантин, как в марте-апреле. "Это было бы крайне тяжело. Мы должны сейчас требовать от властей, чтобы они подготовились, заранее приняли эффективные меры. Южная Корея и Тайвань не сажали на карантин все население, не останавливали страны полностью. Они применили системы, которые позволили реагировать быстро", - говорит Мартинес де Техада. В любом случае ко второй волне эпидемии и власти, и медперсонал, и жители страны окажутся более подготовленными, чем в марте.

Чтобы избежать повторной "парализации страны" необходимо проводить массовое тестирование и выявлять контакты заболевших. Если ситуация все-таки усугубится, то, возможно, понадобится изолировать регионы, считает микробиолог. "В (китайском городе-эпицентре коронавируса - ред.) Ухане это сработало", - напоминает он.

"Возможно, придется всю осень носить маски. Необходимо продолжать соблюдать строгие правила гигиены, социальную дистанцию. В Азии это работает. Надо образовывать людей, чтобы они вели себя ответственно", - добавил микробиолог. Однако он также не исключил, что осенью и зимой "придется вновь закрывать бары, магазины и так далее – это не исключено".

Выявление контактов заболевших – один из важнейших инструментов предотвращения новой волны. "В Южной Корее и Тайване эти системы действуют. В Испании существует закон о защите личных данных, и если выявлять контакты через мобильные приложения, то возникает вопрос. Я, например, готов, сотрудничать, если меня заверят, что данные будут использованы только в этих целях. Можно все это делать анонимно", - полагает профессор.

По его мнению, приезд иностранных туристов, который должен начаться, согласно планам властей, уже в июле, может и не усугубить эпидемиологическую обстановку.

"Зависит от того, из какого региона приедут туристы. Если из зоны, где распространение вируса аналогично тому, что происходит в Испании, это не будет опасно. Например, если приедут из Италии. Но если приедут бразильцы, это опасно - там степень распространения выше. Если, например, сейчас будут приезжать американцы, то карантин необходим. Но, возможно, через месяц показатели в США будут аналогичными испанским. В любом случае, какими бы строгими ни были меры, вирус между странами продолжит циркулировать", - говорит эксперт.

Он также считает, что снятие карантина в Испании идет успешно. "На власти оказывается огромное давление на улицах, правительство действует из политических, электоральных, экономических соображений. Думаю, что меры по снятию карантина работают хорошо в том смысле, что новых вспышек не было. Месяц назад люди говорили: что делает правительство, какой ужас, будут новые вспышки. Этого не произошло", - напоминает медик.

В пользу прекращения распространения вируса сейчас играет погода. "В Испании вирус продолжает циркулировать, но очень ограничено, в некоторых районах его вообще нет. И если продолжать придерживаться санитарных мер, то тенденция сохранится. Безусловно, погодные условия оказывают влияние – жара, отсутствие скопления людей в закрытых помещениях, сейчас люди выходят на улицы, а на открытом воздухе распространение меньше", - обратил внимание Мартинес де Техада.

С начала эпидемии в Испании умерли 26,8 тысячи человек, выявлено более 235 тысячи случаев заражения. Проводимое минздравом исследование свидетельствует, что COVID-19 переболели 5% населения страны.

Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время – в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации.