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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:30
https://ria.ru/20200526/1572006551.html
Эксперт рассказал, когда в Испании будет новая вспышка COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571980380_0:324:2048:1476_1036x0_80_0_0_e8f5fe9d0d0bba432da7d029abdd4f79.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, когда в Испании будет новая вспышка COVID-19

14:30 26.05.2020
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© РИА Новости / Елена ШестернинаВ Испании открылись для посетителей уличные кафе
В Испании открылись для посетителей уличные кафе
© РИА Новости / Елена Шестернина
В Испании открылись для посетителей уличные кафе
МАДРИД, 26 мая – РИА Новости. Повторная вспышка COVID-19 в Испании осенью практически неизбежна, но у властей есть время, чтобы избежать жесткого карантина и решить проблему другими способами, заявил РИА Новости микробиолог из Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада.
"Многие специалисты считают, что повторная вспышка эпидемии будет в октябре. Я тоже придерживаюсь этого мнения. Это наиболее вероятно. Впрочем, стопроцентной уверенности быть не может. Не понятно также, будет ли она настолько же сильная, как первая", - говорит Мартинес де Техада.
Он пояснил, что в настоящее время в южном полушарии, где сейчас осень, происходит резкий рост заболевших. "Похоже, это сезонный вирус, как грипп", - сказал микробиолог.
То есть у испанских властей есть несколько месяцев, чтобы успеть подготовиться к новой волне, однако в стране вряд ли будет введен столь же жесткий карантин, как в марте-апреле. "Это было бы крайне тяжело. Мы должны сейчас требовать от властей, чтобы они подготовились, заранее приняли эффективные меры. Южная Корея и Тайвань не сажали на карантин все население, не останавливали страны полностью. Они применили системы, которые позволили реагировать быстро", - говорит Мартинес де Техада. В любом случае ко второй волне эпидемии и власти, и медперсонал, и жители страны окажутся более подготовленными, чем в марте.
Чтобы избежать повторной "парализации страны" необходимо проводить массовое тестирование и выявлять контакты заболевших. Если ситуация все-таки усугубится, то, возможно, понадобится изолировать регионы, считает микробиолог. "В (китайском городе-эпицентре коронавируса - ред.) Ухане это сработало", - напоминает он.
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"Возможно, придется всю осень носить маски. Необходимо продолжать соблюдать строгие правила гигиены, социальную дистанцию. В Азии это работает. Надо образовывать людей, чтобы они вели себя ответственно", - добавил микробиолог. Однако он также не исключил, что осенью и зимой "придется вновь закрывать бары, магазины и так далее – это не исключено".
Выявление контактов заболевших – один из важнейших инструментов предотвращения новой волны. "В Южной Корее и Тайване эти системы действуют. В Испании существует закон о защите личных данных, и если выявлять контакты через мобильные приложения, то возникает вопрос. Я, например, готов, сотрудничать, если меня заверят, что данные будут использованы только в этих целях. Можно все это делать анонимно", - полагает профессор.
По его мнению, приезд иностранных туристов, который должен начаться, согласно планам властей, уже в июле, может и не усугубить эпидемиологическую обстановку.
"Зависит от того, из какого региона приедут туристы. Если из зоны, где распространение вируса аналогично тому, что происходит в Испании, это не будет опасно. Например, если приедут из Италии. Но если приедут бразильцы, это опасно - там степень распространения выше. Если, например, сейчас будут приезжать американцы, то карантин необходим. Но, возможно, через месяц показатели в США будут аналогичными испанским. В любом случае, какими бы строгими ни были меры, вирус между странами продолжит циркулировать", - говорит эксперт.
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Он также считает, что снятие карантина в Испании идет успешно. "На власти оказывается огромное давление на улицах, правительство действует из политических, электоральных, экономических соображений. Думаю, что меры по снятию карантина работают хорошо в том смысле, что новых вспышек не было. Месяц назад люди говорили: что делает правительство, какой ужас, будут новые вспышки. Этого не произошло", - напоминает медик.
В пользу прекращения распространения вируса сейчас играет погода. "В Испании вирус продолжает циркулировать, но очень ограничено, в некоторых районах его вообще нет. И если продолжать придерживаться санитарных мер, то тенденция сохранится. Безусловно, погодные условия оказывают влияние – жара, отсутствие скопления людей в закрытых помещениях, сейчас люди выходят на улицы, а на открытом воздухе распространение меньше", - обратил внимание Мартинес де Техада.
С начала эпидемии в Испании умерли 26,8 тысячи человек, выявлено более 235 тысячи случаев заражения. Проводимое минздравом исследование свидетельствует, что COVID-19 переболели 5% населения страны.
Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время – в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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