Видео, на котором Филипп Киркоров моет зеркало, стало вирусным в Сети

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Первый ролик российского певца Филиппа Киркорова в соцсети TikTok стал вирусным. За первый час он набрал несколько миллионов просмотров.

"Вы тут не скучайте. Пойду наведу порядок в TikTok. А то я и не в курсе, что там столько моих поклонников. Поселился час назад, а уже два миллиона просмотров", — сообщил музыкант в инстаграме.

Киркоров дебютировал в тиктоке с видео, посвященном челленджу #wipeitdownchallenge, суть которого мыть зеркало и параллельно менять образы под трек "Wipe it down". Певец появляется в огромном берете, рыцарском шлеме оранжевого цвета и, конечно же, короне.

"Наконец-то у тиктока тоже будет король", — считает @kartabeauty.

"Всего час здесь, а уже столько просмотров", — написала @_ksusha_alex_.

"Не ожидала вас тут увидеть. Это очень круто", — прокомментировала @_fosfid_.