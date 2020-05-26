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Культура
2020-05-26T18:45
https://ria.ru/20200526/1572006504.html
Видео, на котором Филипп Киркоров моет зеркало, стало вирусным в Сети
https://cdn24.img.ria.ru/images/156211/69/1562116935_0:0:3042:1711_1036x0_80_0_0_c2cacdd67799e1e3d288d014d43b8d69.jpg
РИА Новости

Видео, на котором Филипп Киркоров моет зеркало, стало вирусным в Сети

16:32 26.05.2020 (обновлено: 18:45 26.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на концерте "Песня года — 2019"
Певец Филипп Киркоров на концерте Песня года — 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Первый ролик российского певца Филиппа Киркорова в соцсети TikTok стал вирусным. За первый час он набрал несколько миллионов просмотров.
"Вы тут не скучайте. Пойду наведу порядок в TikTok. А то я и не в курсе, что там столько моих поклонников. Поселился час назад, а уже два миллиона просмотров", — сообщил музыкант в инстаграме.
Киркоров дебютировал в тиктоке с видео, посвященном челленджу #wipeitdownchallenge, суть которого мыть зеркало и параллельно менять образы под трек "Wipe it down". Певец появляется в огромном берете, рыцарском шлеме оранжевого цвета и, конечно же, короне.
"Наконец-то у тиктока тоже будет король", — считает @kartabeauty.
"Всего час здесь, а уже столько просмотров", — написала @_ksusha_alex_.
"Не ожидала вас тут увидеть. Это очень круто", — прокомментировала @_fosfid_.
Пользователи отметили, что уже многие российские знаменитости зарегистрировались в соцсети, в которой видео с наложенной музыкой снимают в основном школьники и блогеры. Но справляются они с этой задачей не хуже молодежи. В TikTok можно найти Ольгу Бузову, Диму Билана, Егора Крида и других.
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