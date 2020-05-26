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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:30
https://ria.ru/20200526/1572006474.html
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 312
https://cdn23.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1036x0_80_0_0_f1807e524f545cf65f75aabd8f2af67e.jpg
РИА Новости

В Финляндии число жертв коронавируса достигло 312

14:30 26.05.2020
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© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) сообщил во вторник, что в Финляндии зарегистрированы 29 новых случаев коронавируса за сутки, четыре человека скончались.
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6628 (+ 29)", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам THL, как минимум 5,1 тысячи человек выздоровели.
По данным на 13.55 вторника, 95 человек находились в больнице, из них 11 - в реанимации, 312 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФинляндияВ мире
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