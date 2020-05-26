В Финляндии число жертв коронавируса достигло 312

ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) сообщил во вторник, что в Финляндии зарегистрированы 29 новых случаев коронавируса за сутки, четыре человека скончались.
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6628 (+ 29)", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам THL, как минимум 5,1 тысячи человек выздоровели.
По данным на 13.55 вторника, 95 человек находились в больнице, из них 11 - в реанимации, 312 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.