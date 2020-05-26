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2020-05-26T14:30
https://ria.ru/20200526/1572006442.html
В Южной Осетии заявили о нарушениях госграницы полицией Грузии
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РИА Новости

В Южной Осетии заявили о нарушениях госграницы полицией Грузии

14:30 26.05.2020
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© Фото : Министерство обороны Южной ОсетииВоеннослужащие Южной Осетии
Военнослужащие Южной Осетии
© Фото : Министерство обороны Южной Осетии
Военнослужащие Южной Осетии. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 26 мая - РИА Новости. Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, что грузинская сторона нарушает госграницу вместе с сотрудниками миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС), что может привести в краткосрочной перспективе к обострению ситуации на пограничной территории.
"Двадцать первого мая в вечернее время суток зафиксирован факт незаконного пересечения государственной границы в окрестностях населенного пункта Ксуис Цхинвальского района республики сотрудниками полиции Грузии и представителями миссии наблюдателей ЕС", - говорится в сообщении.
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По информации КГБ, на следующий день грузинские полицейские, нарушив режим госграницы, вблизи села Хелчуа Цхинвальского района продвинулись на десять метров вглубь территории республики. "После прямого предупреждения со стороны пограничного наряда они покинули территорию республики", - отмечают в комитете.
В КГБ напомнили, как в октябре 2019 года в районе населенного пункта Уиста Знаурского района Южной Осетии наряд пограничников уже задерживал группу представителей МНЕС, которые заявили, что якобы случайно оказались на территории республики, так как "потеряли ориентировку и заблудились", при том что все они были оснащены новейшими приборами навигации. "Все это происходит несмотря на многократные заявления тбилисского режима о его якобы приверженности принципам неприменения силы в вопросах постконфликтного урегулирования отношений между Южной Осетией и Грузией", - заметили в пресс-службе.
В конце августа 2019 года Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории. Пункты пропуска были закрыты в сентябре, до особого распоряжения, в целях воспрепятствования провокациям с грузинской стороны и обеспечения безопасности на госгранице республики.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Граница Южной Осетии и Грузии
17 декабря 2019, 14:18
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ЕвросоюзЮжная ОсетияГрузияВ мире
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