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Постпред России при ЕС сделал прогноз восстановления торговли
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РИА Новости

Постпред России при ЕС сделал прогноз восстановления торговли

14:30 26.05.2020
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Говорить о восстановлении внешней торговли стран Евросоюза после пандемии коронавируса можно будет не ранее 2022 года, заявил во вторник постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
По словам российского дипломата, с учетом того, что пандемия развернулась лишь несколько месяцев назад, подводить какие-либо статистические итоги касательно внешне торговли ЕС еще рано.
"Конечно, возникли серьезные проблемы с внешнеторговыми операциями с транснациональными цепочками производств. Некоторые европейские заводы, например, автомобильные, "встали" в отсутствие комплектующих из Китая. Только сейчас они возвращаются к прежней жизни", - рассказал Чижов в ходе онлайн-брифинга, организованного на площадке МИА "Россия сегодня".
Вместе с тем, полагает российский постпред, нынешняя пандемия спровоцирует спад во внешней торговле ЕС.
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"Наверное, падение будет и во внешней торговле. Если говорить об экономике в целом, то пока падение в этом году прогнозируется на уровне 7,4-7,7%.... Более того, по всем прогнозам, 2021 год эту яму не выправит. Будет рост, но он не компенсирует нынешнее падение. Так что говорить о восстановлении можно будет не ранее 2022 года", - сказал Чижов.
В ЕС на фоне пандемии нового коронавируса были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах были ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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