Постпред России при ЕС сделал прогноз восстановления торговли

"Наверное, падение будет и во внешней торговле. Если говорить об экономике в целом, то пока падение в этом году прогнозируется на уровне 7,4-7,7%.... Более того, по всем прогнозам, 2021 год эту яму не выправит. Будет рост, но он не компенсирует нынешнее падение. Так что говорить о восстановлении можно будет не ранее 2022 года", - сказал Чижов.