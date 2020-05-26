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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:28
https://ria.ru/20200526/1572006327.html
Липецкие власти решили звать СМИ на все встречи оперштаба
https://cdn25.img.ria.ru/images/148905/39/1489053903_0:67:3076:1797_1036x0_80_0_0_4761662883cacd64b3052ecce217d2e5.jpg
РИА Новости

Липецкие власти решили звать СМИ на все встречи оперштаба

14:28 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Администрация Липецкой области будет приглашать журналистов на все заседания регионального оперативного штабы по борьбе с коронавирусом после того, как аудиозапись с одного заседания попала в интернет и была неверно истолкована СМИ, сообщил РИА Новости во вторник начальник отдела освещения деятельности обладминистрации Михаил Шаршаков.
Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой, предположительно, губернатор Игорь Артамонов заявляет, что некие цифры "надо поменять" и призывает "не подставлять субъект". Администрация региона пояснила, что губернатор и его подчиненные не вели речи о занижении цифр заболеваемости, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
"Заседания оперативного штабы совсем закрытыми никогда не были. Просто СМИ присутствовали не на всех. Теперь будем приглашать на все заседания", - сказал Шаршаков, отвечая на вопрос, не планируется ли сделать заседания открытыми после публикации спорной записи.
Он отметил, что ситуация с приглашением СМИ зависела от повестки заседания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Игорь Артамонов
25 мая, 16:25
Липецкие власти будут искать источник утечки высказываний губернатора
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Распространение нового коронавирусаИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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