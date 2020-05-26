Липецкие власти решили звать СМИ на все встречи оперштаба

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Администрация Липецкой области будет приглашать журналистов на все заседания регионального оперативного штабы по борьбе с коронавирусом после того, как аудиозапись с одного заседания попала в интернет и была неверно истолкована СМИ, сообщил РИА Новости во вторник начальник отдела освещения деятельности обладминистрации Михаил Шаршаков.
Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой, предположительно, губернатор Игорь Артамонов заявляет, что некие цифры "надо поменять" и призывает "не подставлять субъект". Администрация региона пояснила, что губернатор и его подчиненные не вели речи о занижении цифр заболеваемости, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
"Заседания оперативного штабы совсем закрытыми никогда не были. Просто СМИ присутствовали не на всех. Теперь будем приглашать на все заседания", - сказал Шаршаков, отвечая на вопрос, не планируется ли сделать заседания открытыми после публикации спорной записи.
Он отметил, что ситуация с приглашением СМИ зависела от повестки заседания.
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