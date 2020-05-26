Липецкие власти решили звать СМИ на все встречи оперштаба

"Заседания оперативного штабы совсем закрытыми никогда не были. Просто СМИ присутствовали не на всех. Теперь будем приглашать на все заседания", - сказал Шаршаков, отвечая на вопрос, не планируется ли сделать заседания открытыми после публикации спорной записи.