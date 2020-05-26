Лавров прокомментировал попытки давления США на Китай из-за Гонконга

"Проблемы, которые сейчас (США) раздувают вокруг Гонконга, являются проблемами, относящимися ко внутренним делам КНР, мы их в качестве таковых и рассматриваем. Не думаю, что попытки США теперь ещё и из этой проблемы делать какие-то скандальные ситуации - не думаю, что эти попытки добавляют надежности диалогу с США по любым другим вопросам... То, что сейчас США заявляют в отношении КНР, нас не удивляет, хотя это все беспрецедентно", - заявил Лавров в ходе своего онлайн-брифинга.