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2020-05-26T14:42
https://ria.ru/20200526/1572006257.html
Лавров прокомментировал попытки давления США на Китай из-за Гонконга
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РИА Новости

Лавров прокомментировал попытки давления США на Китай из-за Гонконга

14:27 26.05.2020 (обновлено: 14:42 26.05.2020)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вопрос законодательства Гонконга является внутренним делом КНР, заявления США по давлению на Пекин в этой связи беспрецедентны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Проблемы, которые сейчас (США) раздувают вокруг Гонконга, являются проблемами, относящимися ко внутренним делам КНР, мы их в качестве таковых и рассматриваем. Не думаю, что попытки США теперь ещё и из этой проблемы делать какие-то скандальные ситуации - не думаю, что эти попытки добавляют надежности диалогу с США по любым другим вопросам... То, что сейчас США заявляют в отношении КНР, нас не удивляет, хотя это все беспрецедентно", - заявил Лавров в ходе своего онлайн-брифинга.
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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил в интервью телеканалу NBC, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности, "захватит" Гонконг. Он добавил, что "тяжело представить, что Гонконгу удастся остаться финансовым центром Азии, если Китай захватит его". Позднее Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге и заявил, что Пекин предпримет контрмеры, если США продолжат подрывать интересы КНР.
Любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру США подхода к принципу "одна страна, две системы", заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, США осуждают внесение в повестку Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая законопроекта о нацбезопасности Гонконга. Это идет в обход законодательных процедур Гонконга и игнорирует волю его народа, добавил Помпео. Госсекретарь назвал это "предвестником гибели" автономии региона.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга. Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Кэрри ЛэмМайк ПомпеоВсекитайское собрание народных представителейСергей ЛавровПекинГонконгКитайСШАВ мире
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