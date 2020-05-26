В Индонезии рассказали о контроле за соблюдением мер по COVID-19

На начальном этапе будут задействованы около 340 тысяч представителей полиции и вооруженных сил. Они будут осуществлять контроль в местах скопления людей в 25 городах, расположенных в провинциях Джакарта Западная Суматра , Западная Ява и Горонтало, отметил он.

В столице Индонезии Джакарте данная мера начинает частично действовать с сегодняшнего дня.

"Военные и сотрудники полиции были выставлены на станциях метро (Джакарты) начиная с сегодняшнего дня. Они будут следить, чтобы все соблюдали действующие санитарные правила", - заявил Видодо.

Он отметил, что к нарушителям правил будут применяться дисциплинарные взыскания.

На прошлой неделе власти Джакарты продлили до 4 июня действие ограничительных мер, изначально введенных 10 апреля. Как отметил во вторник губернатор Джакарты Аниес Басведан, по истечении этого срока ограничения могут быть вновь продлены. Решение будет зависеть от того, насколько добросовестно граждане будут соблюдать действующие правила.

По последним данным, в Индонезии выявлено 23 165 зараженных COVID-19. Число летальных исходов составляет 1 418. Излечились 5 877 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.