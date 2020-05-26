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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:27
https://ria.ru/20200526/1572006170.html
В Ивановской области умер 18 пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823270_0:102:3074:1831_1036x0_80_0_0_1f19d3c8316ae449179ed5d61c4ea6e2.jpg
РИА Новости

В Ивановской области умер 18 пациент с коронавирусом

14:27 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в больнице
Медицинский работник и пациент в больнице
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник и пациент в больнице. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Пятидесятилетний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии спустя пять дней после появления признаков ОРВИ, стал восемнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, сообщил во вторник журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По состоянию на 26 мая в Ивановской области зарегистрированы 1639 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 37 диагнозов. В числе новых пациентов - 25 человек, госпитализированных с ОРВИ и пневмониями, при контактах с ранее заболевшими заразились 10 человек. Еще два человека прибыли из Москвы личным транспортом.
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"Констатировали еще одну смерть от коронавирусной инфекции. Это пациент 50 лет из Фурманова. Заболевание началось остро 9 мая, когда появились все симптомы ОРВИ. Только 14 мая пациент вызвал врача на дом, затем был госпитализирован в ГКБ№4 города Иваново, в связи с тяжестью состояния – сразу в палату интенсивной терапии. Семнадцатого мая был переведен на аппарат ИВЛ. Но состояние ухудшалось, несмотря на усилия врачей, наступила смерть. У пациента были сопутствующие патологии, но основное заболевание, которое и привело к смерти, – это коронавирусная инфекция", – сказал Фокин.
Таким образом, в общей сложности в регионе скончались 18 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
На стационарном лечении в регионе находятся 625 человек, в том числе шесть пациентов на аппаратах ИВЛ, 103 – на кислородной поддержке.
За сутки выписаны 35 человек. К настоящему моменту в Ивановской области выздоровел 551 пациент с подтвержденным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьОбщество
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