В Ивановской области умер 18 пациент с коронавирусом

Медицинский работник и пациент в больнице. Архивное фото

Медицинский работник и пациент в больнице

ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Пятидесятилетний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии спустя пять дней после появления признаков ОРВИ, стал восемнадцатым умершим пациентом с подтвержденной Пятидесятилетний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии спустя пять дней после появления признаков ОРВИ, стал восемнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией Ивановской области , сообщил во вторник журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

По состоянию на 26 мая в Ивановской области зарегистрированы 1639 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 37 диагнозов. В числе новых пациентов - 25 человек, госпитализированных с ОРВИ и пневмониями, при контактах с ранее заболевшими заразились 10 человек. Еще два человека прибыли из Москвы личным транспортом.

"Констатировали еще одну смерть от коронавирусной инфекции. Это пациент 50 лет из Фурманова. Заболевание началось остро 9 мая, когда появились все симптомы ОРВИ. Только 14 мая пациент вызвал врача на дом, затем был госпитализирован в ГКБ№4 города Иваново , в связи с тяжестью состояния – сразу в палату интенсивной терапии. Семнадцатого мая был переведен на аппарат ИВЛ. Но состояние ухудшалось, несмотря на усилия врачей, наступила смерть. У пациента были сопутствующие патологии, но основное заболевание, которое и привело к смерти, – это коронавирусная инфекция", – сказал Фокин.

Таким образом, в общей сложности в регионе скончались 18 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

На стационарном лечении в регионе находятся 625 человек, в том числе шесть пациентов на аппаратах ИВЛ, 103 – на кислородной поддержке.

За сутки выписаны 35 человек. К настоящему моменту в Ивановской области выздоровел 551 пациент с подтвержденным COVID-19.