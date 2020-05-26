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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:25
https://ria.ru/20200526/1572006038.html
Коронавирус может усугубить ситуацию в Африке, заявил представитель ВОЗ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569553832_0:244:3071:1971_1036x0_80_0_0_c25f43d9878b246cf72fdf1ec75227bc.jpg
РИА Новости

Коронавирус может усугубить ситуацию в Африке, заявил представитель ВОЗ

14:25 26.05.2020
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© AFP 2020 / Michele Spatari Медицинский работник делает тест на коронавирус жителю Йоханнесбурга, Южная Африка
Медицинский работник делает тест на коронавирус жителю Йоханнесбурга, Южная Африка
© AFP 2020 / Michele Spatari
Медицинский работник делает тест на коронавирус жителю Йоханнесбурга, Южная Африка. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лечение в Африке уже существовавших ранее инфекционных заболеваний, таких как малярия и туберкулез, не должно прерываться из-за борьбы с пандемией коронавируса нового типа, или прогресс последних нескольких лет может быть обращен вспять, сообщил РИА Новости руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо.
"У нас может возникнуть ситуация, при которой от малярии будет умирать больше (человек – ред.), чем от COVID-19, например, если мы прекратим принятие мер. Это же относится к лечению ВИЧ и туберкулеза. Это заболевания, которые продолжаются, и мы видим сведение на нет некоторых достижений вакцинации: возникают вспышки кори, и успехи в борьбе с полиомиелитом (снижаются – ред.)", - заявил Яо.
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Он призвал страны Африки поддерживать непрерывность регулярного медицинского обслуживания во время пандемии COVID-19, а также рекомендовал усилить механизмы предотвращения заболеваний и уделять больше внимания вопросам, связанным с питанием. Кроме того, он особо подчеркнул важность активизации подобных мер для уязвимых групп населения, таких как мигранты и международно перемещенные лица.
Яо заявил, что обеспечение врачей и другого медицинского персонала в Африке индивидуальными средствами защиты на протяжении пандемии коронавируса имеет важное значение для сохранения рабочей силы для лечения уже ранее существовавших опасных заболеваний, таких как малярия и лихорадка Эбола.
"Если говорить по приоритетным (направлениям - ред.), первое – это, конечно, лабораторное оборудование и связанное с ним. Второе – это средства защиты; у нас более 3 тысяч пострадавших медицинских работников. В Африке у нас меньше врачей. Если они все заболеют из-за COVID-19, других нет, чтобы лечить малярию и многие другие (заболевания – ред.). Поэтому крайне важно защищать их при помощи средств защиты", - заявил Яо.
По его мнению, все это должно стать частью помощи, оказываемой африканским странам, наряду с оборудованием для центров лечения коронавируса. Еще больший спрос наблюдается в сельских районах и небольших городах за пределами столичных городов Африки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАфрикаВ мире
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