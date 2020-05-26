Коронавирус может усугубить ситуацию в Африке, заявил представитель ВОЗ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лечение в Лечение в Африке уже существовавших ранее инфекционных заболеваний, таких как малярия и туберкулез, не должно прерываться из-за борьбы с пандемией коронавируса нового типа, или прогресс последних нескольких лет может быть обращен вспять, сообщил РИА Новости руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо.

"У нас может возникнуть ситуация, при которой от малярии будет умирать больше (человек – ред.), чем от COVID-19, например, если мы прекратим принятие мер. Это же относится к лечению ВИЧ и туберкулеза. Это заболевания, которые продолжаются, и мы видим сведение на нет некоторых достижений вакцинации: возникают вспышки кори, и успехи в борьбе с полиомиелитом (снижаются – ред.)", - заявил Яо.

Он призвал страны Африки поддерживать непрерывность регулярного медицинского обслуживания во время пандемии COVID-19, а также рекомендовал усилить механизмы предотвращения заболеваний и уделять больше внимания вопросам, связанным с питанием. Кроме того, он особо подчеркнул важность активизации подобных мер для уязвимых групп населения, таких как мигранты и международно перемещенные лица.

Яо заявил, что обеспечение врачей и другого медицинского персонала в Африке индивидуальными средствами защиты на протяжении пандемии коронавируса имеет важное значение для сохранения рабочей силы для лечения уже ранее существовавших опасных заболеваний, таких как малярия и лихорадка Эбола.

"Если говорить по приоритетным (направлениям - ред.), первое – это, конечно, лабораторное оборудование и связанное с ним. Второе – это средства защиты; у нас более 3 тысяч пострадавших медицинских работников. В Африке у нас меньше врачей. Если они все заболеют из-за COVID-19, других нет, чтобы лечить малярию и многие другие (заболевания – ред.). Поэтому крайне важно защищать их при помощи средств защиты", - заявил Яо.

По его мнению, все это должно стать частью помощи, оказываемой африканским странам, наряду с оборудованием для центров лечения коронавируса. Еще больший спрос наблюдается в сельских районах и небольших городах за пределами столичных городов Африки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.