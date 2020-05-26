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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:22
https://ria.ru/20200526/1572005924.html
Более 300 медиков в Башкирии заболели COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977259_0:120:2927:1766_1036x0_80_0_0_3d5d31fbf4ac14f5f3dd46c5c2060122.jpg
РИА Новости

Более 300 медиков в Башкирии заболели COVID-19

14:22 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
УФА, 26 мая - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у более 300 медицинских работников в Башкирии, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
"В Башкирии новой коронавирусной инфекцией заболели более 300 медицинских работников. Минздравом совместно с Фондом социального страхования ведется реестр данных работников. По каждому случаю заражения COVID-19 у нас работает специальная комиссия по протоколу", - заявил Забелин на брифинге, отметив, что члены комиссии определяют риски, формируют необходимый пакет документов для выплат этим медикам.
По данным ведомства, на 26 мая в республике зарегистрировано 2851 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. "На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 846 человек. Из них тяжелых - 39, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ - 7 человек", - сказал на брифинге министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРеспублика БашкортостанКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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