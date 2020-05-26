Более 300 медиков в Башкирии заболели COVID-19

"В Башкирии новой коронавирусной инфекцией заболели более 300 медицинских работников. Минздравом совместно с Фондом социального страхования ведется реестр данных работников. По каждому случаю заражения COVID-19 у нас работает специальная комиссия по протоколу", - заявил Забелин на брифинге, отметив, что члены комиссии определяют риски, формируют необходимый пакет документов для выплат этим медикам.

По данным ведомства, на 26 мая в республике зарегистрировано 2851 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. "На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 846 человек. Из них тяжелых - 39, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ - 7 человек", - сказал на брифинге министр.