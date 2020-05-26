В Киеве заявили о начале работы над проектом восстановления Донбасса

"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины... информирует о начале работы над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при министерстве намерены создать межведомственную рабочую группу для разработки такой стратегии. Как отмечается, к рабочей группе пригласили присоединиться 189 учреждений, в том числе органы государственной власти и органы местного самоуправления.