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2020-05-26T14:22
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В Киеве заявили о начале работы над проектом восстановления Донбасса
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РИА Новости

В Киеве заявили о начале работы над проектом восстановления Донбасса

14:22 26.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 26 мая – РИА Новости. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало работу над проектом экономического восстановления Донбасса, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины... информирует о начале работы над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, при министерстве намерены создать межведомственную рабочую группу для разработки такой стратегии. Как отмечается, к рабочей группе пригласили присоединиться 189 учреждений, в том числе органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Борис Грызлов
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