В Киеве заявили о начале работы над проектом восстановления Донбасса

"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины... информирует о начале работы над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, при министерстве намерены создать межведомственную рабочую группу для разработки такой стратегии. Как отмечается, к рабочей группе пригласили присоединиться 189 учреждений, в том числе органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.