Бальбек: обвинение в "присвоении" кириллицы не поссорит Россию и Болгарию

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Непомерные амбиции и тщеславие одного человека не могут поссорить РФ и Непомерные амбиции и тщеславие одного человека не могут поссорить РФ и Болгарию , заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек , комментируя обвинения болгарского журналиста в "присвоении" Россией кириллицы.

Ранее болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев обвинил Россию в "игнорировании" роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы. В блоге на портале Fakti.bg Стамболиев утверждает, что выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, не упоминает "факт, что болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении". По его мнению, Россия попыталась "присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой".

"Непомерные амбиции и тщеславие одного человека не могут стать поводом для ссоры между российским и болгарским народами, которые используют кириллицу. Да, у нас с болгарами практически идентичная письменность, мы это знаем и помним, но Огняну Стамболиеву не стоит забывать, что Россия, Русь развивалась изначально как самостоятельное государство и не являлось ни вассалом, ни данником тогдашней Болгарии", - сказал Бальбек.

Депутат подчеркнул, что "не надо притягивать за уши якобы болгарскую культурную и религиозную экспансию на древнюю Русь".