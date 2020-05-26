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2020-05-26T14:21
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Бальбек: обвинение в "присвоении" кириллицы не поссорит Россию и Болгарию
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РИА Новости

Бальбек: обвинение в "присвоении" кириллицы не поссорит Россию и Болгарию

14:21 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Непомерные амбиции и тщеславие одного человека не могут поссорить РФ и Болгарию, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя обвинения болгарского журналиста в "присвоении" Россией кириллицы.
Ранее болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев обвинил Россию в "игнорировании" роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы. В блоге на портале Fakti.bg Стамболиев утверждает, что выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, не упоминает "факт, что болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении". По его мнению, Россия попыталась "присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой".
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"Непомерные амбиции и тщеславие одного человека не могут стать поводом для ссоры между российским и болгарским народами, которые используют кириллицу. Да, у нас с болгарами практически идентичная письменность, мы это знаем и помним, но Огняну Стамболиеву не стоит забывать, что Россия, Русь развивалась изначально как самостоятельное государство и не являлось ни вассалом, ни данником тогдашней Болгарии", - сказал Бальбек.
Депутат подчеркнул, что "не надо притягивать за уши якобы болгарскую культурную и религиозную экспансию на древнюю Русь".
"Мы были союзниками и друзьями, что-то перенимали друг у друга, мы помним, кто были Кирилл и Мефодий и что они сделали для культуры Руси. Так что никто не забыт и ничто не забыто", - заключил он.
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РоссияРуслан БальбекГосдума РФБолгарияВ мире
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