СК просит арестовать троих участников перестрелки на юге Москвы

"В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении Максима Евламатьева, Германа Титенка, Вадима Русанова", - сказала она. По ее словам, им вменяется покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство.

По данным следствия, 24 мая на парковке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе в Москве две группы мужчин устроили стрельбу, один человек получил ранение. По информации МВД, инцидент произошел в районе жилищного комплекса "Ясный". По последним данным, трое предполагаемых участников конфликта задержаны. По данному факту было заведено дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений", "незаконный оборот оружия" и "хулиганство, совершенное группой лиц".