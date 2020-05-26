СК просит арестовать троих участников перестрелки на юге Москвы

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следствие просит арестовать троих участников перестрелки на Каширском шоссе в российской столице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чертановского суда Москвы Наталья Орешникова.
"В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении Максима Евламатьева, Германа Титенка, Вадима Русанова", - сказала она. По ее словам, им вменяется покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство.
Пока все они находятся в статусе подозреваемых.
По данным следствия, 24 мая на парковке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе в Москве две группы мужчин устроили стрельбу, один человек получил ранение. По информации МВД, инцидент произошел в районе жилищного комплекса "Ясный". По последним данным, трое предполагаемых участников конфликта задержаны. По данному факту было заведено дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений", "незаконный оборот оружия" и "хулиганство, совершенное группой лиц".
Следствием допрошено более 15 участников конфликта и очевидцев, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, у которых обнаружено огнестрельное оружие различной модификации. Назначены баллистическая, дактилоскопическая, генетическая и другие судебно-медицинские экспертизы.