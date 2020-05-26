Песков рассказал, кто может отменить штраф за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Предложения по отмене штрафов за нарушения режима самоизоляции - не вопрос президента, они относятся к компетенции руководителей регионов, которые получили дополнительные полномочия в свете борьбы с коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Здесь нет какого-то четкого мнения. В данном случае это не вопрос президента, это все-таки вопрос реализации тех самых полномочий, которые получили главы регионов в связи с экстраординарной ситуацией, связанной с коронавирусом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о предложении отменить штрафы, которые выписываются в Москве за нарушение режима самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.