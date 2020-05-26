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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:21
https://ria.ru/20200526/1572005768.html
Песков рассказал, кто может отменить штраф за нарушение самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/26/1562582636_0:0:3082:1734_1036x0_80_0_0_30ba6a35035986f6a4d17e7dfd8c1c15.jpg
РИА Новости

Песков рассказал, кто может отменить штраф за нарушение самоизоляции

14:21 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Предложения по отмене штрафов за нарушения режима самоизоляции - не вопрос президента, они относятся к компетенции руководителей регионов, которые получили дополнительные полномочия в свете борьбы с коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Здесь нет какого-то четкого мнения. В данном случае это не вопрос президента, это все-таки вопрос реализации тех самых полномочий, которые получили главы регионов в связи с экстраординарной ситуацией, связанной с коронавирусом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о предложении отменить штрафы, которые выписываются в Москве за нарушение режима самоизоляции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковМоскваОбщество
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