Вывозной рейс из Боснии и Герцеговины вылетел в Россию

БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. Семьдесят шесть человек вылетели в Россию вывозным рейсом из Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сообщило российское посольство.
"На борту также находятся 66 граждан России, которые следуют в Москву из Белграда. Рейс носит гуманитарный характер, он был организован правительством Республики Сербской БиГ для вывоза своих граждан из России", - уточнили дипломаты.
Посольство выразило глубокую признательность руководству Республики Сербской за бескорыстный жест помощи российским гражданам как подтверждение дружеских связей между народами.
Отмечается, что вывоз россиян из Боснии и Герцеговины организован в координации и при содействии посольства России в БиГ и оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ,
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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