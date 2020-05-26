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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:27
https://ria.ru/20200526/1572005633.html
Вывозной рейс из Боснии и Герцеговины вылетел в Россию
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РИА Новости

Вывозной рейс из Боснии и Герцеговины вылетел в Россию

14:17 26.05.2020 (обновлено: 14:27 26.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. Семьдесят шесть человек вылетели в Россию вывозным рейсом из Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сообщило российское посольство.
"Специальным рейсом авиакомпании Air Serbia из Баня-Луки в Москву отправлены 10 граждан России, находившихся на территории Боснии и Герцеговины и ранее не имевших возможности вернуться на Родину в связи с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией", - указали в диппредставительстве.
"На борту также находятся 66 граждан России, которые следуют в Москву из Белграда. Рейс носит гуманитарный характер, он был организован правительством Республики Сербской БиГ для вывоза своих граждан из России", - уточнили дипломаты.
Посольство выразило глубокую признательность руководству Республики Сербской за бескорыстный жест помощи российским гражданам как подтверждение дружеских связей между народами.
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Отмечается, что вывоз россиян из Боснии и Герцеговины организован в координации и при содействии посольства России в БиГ и оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ,
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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