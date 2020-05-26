Вывозной рейс из Боснии и Герцеговины вылетел в Россию

БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. Семьдесят шесть человек вылетели в Россию вывозным рейсом из Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сообщило российское посольство.

Отмечается, что вывоз россиян из Боснии и Герцеговины организован в координации и при содействии посольства России в БиГ и оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ,