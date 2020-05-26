Жителю Барселоны предъявили обвинения за попытку сбыть подделку Пикассо

Следователи связались с организацией Picasso Authentification, отвечающей за охрану и защиту наследия Пикассо, где им подтвердили, что картина не может быть приписана художнику. Помимо этого стало известно, что мужчина также пытался продать картину, однако покупатель связался с аукционным домом в Барселоне, где его заверили, что это не оригинальное произведение.