Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T14:15
https://ria.ru/20200526/1572005570.html
Жителю Барселоны предъявили обвинения за попытку сбыть подделку Пикассо
https://cdn21.img.ria.ru/images/144349/03/1443490376_0:154:3008:1846_1036x0_80_0_0_5e0f358086bff3b1918da00474fa3f92.jpg
РИА Новости

Жителю Барселоны предъявили обвинения за попытку сбыть подделку Пикассо

14:15 26.05.2020
76
© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции
© Fotolia / samantha vial
Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Каталонии Mossos de Escuadra предъявили обвинение 71-летнему жителю Барселоны за попытку продать и использовать в качестве залога подделку картины известного художника Пабло Пикассо, сообщает агентство Europa Press.
Как сообщили в правоохранительных органах, расследование началось в конце 2019 года, когда мужчина попытался сдать предмет искусства под залог в одну финансовую организацию и получить 200 тысяч евро. Приписываемая Пикассо картина под названием "Le Peintre" ("Ходожник") сопровождалась сертификатом подлинности, якобы выданным выдан дочерью художника, а также договором купли-продажи от 1994 года на сумму 110 миллионов песет и этикетками из галерей Парижа и Лондона для создания большей убедительности.
Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана, из музея в Иерусалиме
16 марта, 14:01РИА Наука
Все свитки Мертвого моря из музея в Вашингтоне оказались подделкой
Следователи связались с организацией Picasso Authentification, отвечающей за охрану и защиту наследия Пикассо, где им подтвердили, что картина не может быть приписана художнику. Помимо этого стало известно, что мужчина также пытался продать картину, однако покупатель связался с аукционным домом в Барселоне, где его заверили, что это не оригинальное произведение.
Было установлено, что человек, пытающийся сбыть полотно, знал, что это подделка. Картина была конфискована. Позднее было установлено, что она подверглась различным процессам искусственного старения, чтобы выглядеть аутентично.
Скульптура Поля Гогена Head with Horns на выставке в Музее современного искусства в Нью-Йорке
29 января, 21:55Культура
Редкая скульптура Поля Гогена оказалась подделкой
110000
Обсудить 0
КаталонияПабло ПикассоБарселона (город)ИспанияВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник делает тест на коронавирус жителю Йоханнесбурга, Южная Африка
Коронавирус может усугубить ситуацию в Африке, заявил представитель ВОЗ
Эскадренный броненосец Император Александр III накануне Цусимского сражения
В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
Кот Мурис
Умер один из двух котов, которые жили в Рижской думе
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам образования в РФ
Песков заявил, что отношение Путина к украинцам не менялось
Человеческий мозг
Ученые из стволовых клеток вырастили мозг человеческого эмбриона
В Испании открылись для посетителей уличные кафе
Эксперт рассказал, когда в Испании будет новая вспышка COVID-19
Полиция
СМИ: в Москве нашли мертвым генерала ФСБ
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич
Минздрав попросили проработать вопрос психологической помощи медикам
Автомобиль SEAT Arona
В Испании производство автомобилей упало до исторического минимума
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас готов приехать в Москву на Парад Победы, заявил посол
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме не поддержали проект о полной компенсации дореформенных вкладов
Руслан Бальбек
Бальбек: обвинение в "присвоении" кириллицы не поссорит Россию и Болгарию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров подтвердил готовность Москвы помочь Кабулу в борьбе с COVID-19
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Боснии и Герцеговины вылетел в Россию
Изображение легких, пораженных коронавирусом
Ученые нашли способ спасти пораженные коронавирусом легкие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния