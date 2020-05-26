Жителю Барселоны предъявили обвинения за попытку сбыть подделку Пикассо

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы Каталонии Mossos de Escuadra предъявили обвинение 71-летнему жителю Барселоны за попытку продать и использовать в качестве залога подделку картины известного художника Пабло Пикассо, сообщает агентство Europa Press.
Как сообщили в правоохранительных органах, расследование началось в конце 2019 года, когда мужчина попытался сдать предмет искусства под залог в одну финансовую организацию и получить 200 тысяч евро. Приписываемая Пикассо картина под названием "Le Peintre" ("Ходожник") сопровождалась сертификатом подлинности, якобы выданным выдан дочерью художника, а также договором купли-продажи от 1994 года на сумму 110 миллионов песет и этикетками из галерей Парижа и Лондона для создания большей убедительности.
Следователи связались с организацией Picasso Authentification, отвечающей за охрану и защиту наследия Пикассо, где им подтвердили, что картина не может быть приписана художнику. Помимо этого стало известно, что мужчина также пытался продать картину, однако покупатель связался с аукционным домом в Барселоне, где его заверили, что это не оригинальное произведение.
Было установлено, что человек, пытающийся сбыть полотно, знал, что это подделка. Картина была конфискована. Позднее было установлено, что она подверглась различным процессам искусственного старения, чтобы выглядеть аутентично.
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