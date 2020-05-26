Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-26T14:14
https://ria.ru/20200526/1572005529.html
Курортный сезон в странах ЕС будет не похож на предыдущие, заявил Чижов
https://cdn24.img.ria.ru/images/152282/09/1522820983_0:0:5457:3070_1036x0_80_0_0_6b4d1e27db82df22ac00a852a783667a.jpg
РИА Новости

Курортный сезон в странах ЕС будет не похож на предыдущие, заявил Чижов

14:14 26.05.2020
498
© РИА Новости / Геннадий МельникПостпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Курортный сезон в странах ЕС в этом году будет не похож на предыдущие, заявил постоянный представитель РФ при Европейском Союзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.
"Что будет дальше и когда начнется курортный сезон - я думаю, что раньше июля он не начнется. В любом случае, он будет, конечно, не похож на все предыдущие. Если посещение музеев уже сейчас возможно в странах Евросоюза, то, допустим, те же пляжи будут серьезно ограничены по количеству пользователей. В ресторанах где-то на 30%, где-то на 50% количество посадочных мест будет сокращено. Поэтому даже если все будет открыто и будет возможность посещать, то удовольствие будет не то, что раньше" , - сказал он во время онлайн-брифинга в МИА "Россия Сегодня".
Шезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
Вчера, 13:58Акценты
Мертвый сезон? Каким будет туризм этим летомУсталость от самоизоляции, напряжение из-за новых условий работы, стресс от резких перемен в жизни вообще – весна выдалась тяжелой. Но близится лето и сезон отпусков, и многим хочется наконец выдохнуть и рвануть куда-нибудь подальше от карантинной рутины. Но вот удастся ли?
Накануне МИД РФ подтвердил актуальность ранее озвученных рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы России, которые не связаны с крайней необходимостью.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости исключить малейшую угрозу завоза коронавируса в Россию из-за рубежа.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
330210
Обсудить 0
ТуризмКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмВладимир ЧижовЕвросоюз
Рекомендуем
Пассажирские поезда РЖД
РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье смягчили режим ограничений
Российская государственная детская библиотека
В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского
Джо Байден и Петр Порошенко
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Путин: Пик у нас, по мнению специалистов, считается пройденным
Россия прошла пик распространения коронавируса, заявил Путин
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
"Россия сегодня" и стопкоронавирус.рф запустят проект о предпринимателях
Пражский район Ржепорие
Чехия начинает принимать туристов, но пока не из России
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
Об открытии внешних границ ЕС речи пока не идет, заявил постпред России
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
Данные россиян из цифровых пропусков удалят после их отмены
Российские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании Россия в аэропорту Денпасара перед полетом в Москву
Эксперты рассказали о ценах на авиабилеты этим летом
В Испании открылись для посетителей уличные кафе
Эксперт рассказал, когда в Испании будет новая вспышка COVID-19
Бразилия
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
Санаторий РЖД Мыс Видный в Сочи
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния