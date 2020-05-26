Курортный сезон в странах ЕС будет не похож на предыдущие, заявил Чижов

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Курортный сезон в странах ЕС в этом году будет не похож на предыдущие, заявил постоянный представитель РФ при Европейском Союзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.
"Что будет дальше и когда начнется курортный сезон - я думаю, что раньше июля он не начнется. В любом случае, он будет, конечно, не похож на все предыдущие. Если посещение музеев уже сейчас возможно в странах Евросоюза, то, допустим, те же пляжи будут серьезно ограничены по количеству пользователей. В ресторанах где-то на 30%, где-то на 50% количество посадочных мест будет сокращено. Поэтому даже если все будет открыто и будет возможность посещать, то удовольствие будет не то, что раньше" , - сказал он во время онлайн-брифинга в МИА "Россия Сегодня".
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