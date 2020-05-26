В ВОЗ назвали слабое место Африки в период пандемии COVID-19

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Недостаточное количество проводимых тестов на коронавирус является главной проблемой и слабым местом африканских стран во время пандемии, считает руководитель программы Недостаточное количество проводимых тестов на коронавирус является главной проблемой и слабым местом африканских стран во время пандемии, считает руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо.

Он также заявляет, что преждевременное открытие стран, не проводящих достаточное количество тестирований и имеющих слабые системы здравоохранения, может быть опасным.

"Мы наблюдаем, что большое количество людей не имеют симптомов. Только тестирование контактирующих с высокой степенью вероятности (заражения – ред.) – единственный способ узнать реальную цифру, а у многих стран все еще нет таких возможностей", - заявил Яо, добавив, что это является горькой правдой для африканских стран.

Отмечается, что в среднем на 10 тысяч жителей африканских стран проводится 10-20 тестов на коронавирус, в то время как в Европе этот показатель равен примерно 200. К тому же, европейские государства могут позволить себе повысить это число путем увеличения производства тестов, что для Африки пока недоступно. Яо также подчеркнул, что большая часть тестов на коронавиурс поступает в Африку из-за границы.

Помимо проблемы малого количества тестов, в Африке существуют также трудности с качеством предоставляемых медицинских услуг, отмечает руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке. Зачастую необходимые технологии имеются только в крупных городах или в столицах, уточнил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения на Африканском континенте превысило 115 тысяч, более 3,4 тысячи человек скончались. Сообщается также о свыше 46 тысяч выздоровевших.