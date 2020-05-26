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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:12
https://ria.ru/20200526/1572005448.html
В ВОЗ назвали слабое место Африки в период пандемии COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245303_0:44:3071:1771_1036x0_80_0_0_5464803bc125c2f93b310394d5c576b8.jpg
РИА Новости

В ВОЗ назвали слабое место Африки в период пандемии COVID-19

14:12 26.05.2020
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© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Недостаточное количество проводимых тестов на коронавирус является главной проблемой и слабым местом африканских стран во время пандемии, считает руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо.
Он также заявляет, что преждевременное открытие стран, не проводящих достаточное количество тестирований и имеющих слабые системы здравоохранения, может быть опасным.
"Мы наблюдаем, что большое количество людей не имеют симптомов. Только тестирование контактирующих с высокой степенью вероятности (заражения – ред.) – единственный способ узнать реальную цифру, а у многих стран все еще нет таких возможностей", - заявил Яо, добавив, что это является горькой правдой для африканских стран.
Отмечается, что в среднем на 10 тысяч жителей африканских стран проводится 10-20 тестов на коронавирус, в то время как в Европе этот показатель равен примерно 200. К тому же, европейские государства могут позволить себе повысить это число путем увеличения производства тестов, что для Африки пока недоступно. Яо также подчеркнул, что большая часть тестов на коронавиурс поступает в Африку из-за границы.
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Помимо проблемы малого количества тестов, в Африке существуют также трудности с качеством предоставляемых медицинских услуг, отмечает руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке. Зачастую необходимые технологии имеются только в крупных городах или в столицах, уточнил он.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения на Африканском континенте превысило 115 тысяч, более 3,4 тысячи человек скончались. Сообщается также о свыше 46 тысяч выздоровевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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