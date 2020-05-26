Суд продлил до осени арест двум генералам МВД

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 1 сентября срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД РФ генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении обвиняемым срока содержания под стражей до 1 сентября", - сказала собеседница агентства.

Вместе с ними суд оставил под стражей следователя по особо важным делам Александра Брянцева.

По данным следствия, Бирюков и Краковский незаконно способствовали переводу под домашний арест Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге девелопер вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест.

Офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели.

Руководитель следственного управления МВД РФ Александр Романов, который разрешил Бирюкову и Краковскому забрать себе материалы на Худояна из другого подразделения, был допрошен как свидетель. Позднее указом президента его сняли с должности.

Адвокат Худояна Александр Забейда заявлял РИА Новости, что его клиент не передавал генералам МВД РФ взяток за перевод из СИЗО под домашний арест, а следователь Брянцев, по его словам, "допускал по делу волокиту и всячески устранялся от принятия единственного законного решения - прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления".

Худояна задержали в июне 2019 года и сперва поместили под домашний арест, но вскоре Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. Там он провел четыре месяца, пока Тверской суд Москвы не изменил ему меру пресечения на домашний арест.