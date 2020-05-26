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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:09
https://ria.ru/20200526/1572005259.html
Песков прокомментировал обмен резкими заявлениями между США и Китаем
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

Песков прокомментировал обмен резкими заявлениями между США и Китаем

14:09 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обмен резкими заявлениями между США и Китаем выглядит неприглядно в свете общей борьбы с коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В свете общей борьбы с коронавирусом это выглядит неприглядно. Конечно, мы предпочли бы вместо этих обменов видеть взаимодействие, сотрудничество и взаимопомощь. В свою очередь Россия придерживается именно этих принципов в развитии двусторонних отношений и с Китаем, и с Соединенными Штатами", - сказал он, отвечая на вопрос, озабочена ли Москва риторикой Пекина и Вашингтона и как он оценивает различные заявления, в том числе о том, что впереди может быть холодная война, в свете борьбы с коронавирусом.
Песков напомнил, что Москва развивает партнерские отношения с Китаем, сотрудничает и помогает в борьбе с коронавирусом.
"Также имеются контакты с американцами. Мы, безусловно, приветствуем и признательны за ту помощь, которая оказывается медицинским оборудованием", - добавил он, напомнив, что Россия также выражала готовность помочь США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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