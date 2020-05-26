Песков прокомментировал обмен резкими заявлениями между США и Китаем

Песков напомнил, что Москва развивает партнерские отношения с Китаем, сотрудничает и помогает в борьбе с коронавирусом.

"Также имеются контакты с американцами. Мы, безусловно, приветствуем и признательны за ту помощь, которая оказывается медицинским оборудованием", - добавил он, напомнив, что Россия также выражала готовность помочь США.