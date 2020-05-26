Песков прокомментировал обмен резкими заявлениями между США и Китаем

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обмен резкими заявлениями между США и Китаем выглядит неприглядно в свете общей борьбы с коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В свете общей борьбы с коронавирусом это выглядит неприглядно. Конечно, мы предпочли бы вместо этих обменов видеть взаимодействие, сотрудничество и взаимопомощь. В свою очередь Россия придерживается именно этих принципов в развитии двусторонних отношений и с Китаем, и с Соединенными Штатами", - сказал он, отвечая на вопрос, озабочена ли Москва риторикой Пекина и Вашингтона и как он оценивает различные заявления, в том числе о том, что впереди может быть холодная война, в свете борьбы с коронавирусом.
Песков напомнил, что Москва развивает партнерские отношения с Китаем, сотрудничает и помогает в борьбе с коронавирусом.
"Также имеются контакты с американцами. Мы, безусловно, приветствуем и признательны за ту помощь, которая оказывается медицинским оборудованием", - добавил он, напомнив, что Россия также выражала готовность помочь США.
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