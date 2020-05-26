Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область
Смоленская область
2020-05-26T14:08
https://ria.ru/20200526/1572005221.html
Смоленщина продлила предоставление соцподдержки в беззаявительном порядке
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568382345_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_501d4ef2a11860091e65f83a9b53a9e3.jpg
РИА Новости

Смоленщина продлила предоставление соцподдержки в беззаявительном порядке

14:08 26.05.2020
37
© РИА Новости / Алексей КуденкоСмоленск
Смоленск
© РИА Новости / Алексей Куденко
СМОЛЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Власти Смоленской области, в условиях противодействия распространению коронавируса, пролонгировали предоставление социальной поддержки населению в беззаявительном порядке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"Все социальные выплаты и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо дополнительных справок и личных обращений получателей в соответствующие инстанции. Речь идет о малообеспеченных гражданах, семьях с детьми, ветеранах труда Смоленской области, а также членах семей погибших военнослужащих", - заявил губернатор области Алексей Островский, комментируя принятое решение.
По его словам, государственная поддержка социально незащищенных категорий граждан в нынешних реалиях приобретает особую значимость и актуальность. Сегодня этот вопрос – в числе ключевых приоритетов региональной социальной политики.
Так, беззаявительному продлению подлежат семь мер социальной поддержки, в том числе, три федеральных. В частности, ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка, размер которой в 2020 году составляет 10898 рублей в месяц, продлена всем получателям (2739 человек). Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средний размер – 2500 рублей в месяц) и компенсационные выплаты членам семей погибших, умерших военнослужащих (средний размер в месяц составляет 2113 рублей) продлеваются ежемесячно – в апреле данные меры поддержки продлены 2823 получателям, пояснили в пресс-службе.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
17 мая, 15:19Распространение нового коронавируса
Смоленский губернатор поручил проверить начисление допвыплат медикам
В ведомстве добавили, что в дополнение к этому беззаявительному продлению подлежат четыре региональные меры: ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей (в 2020 году ее размер составляет 10427 рублей в месяц), государственное пособие на ребенка в Смоленской области (700 рублей в квартал, для одиноких матерей – 1400 рублей), ежемесячная выплата гражданам, которым присвоено звание "Ветеран труда Смоленской области" (составляет 523 рубля), а также ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием - в апреле и мае она продлена 259 жителям региона.
"Наша задача - сохранить меры соцподдержки для нуждающихся в них категорий граждан, которым необходимо периодически подтверждать право на получение социальных выплат. В регионе достаточное количество жителей, подпадающих под обеспечение данными формами государственной социальной помощи, и мы не вправе в это крайне сложное для всей страны время допустить, чтобы им не были предоставлены положенные льготы", - подчеркнул глава региона. 
000000
Обсудить 0
Смоленская областьСмоленская областьОбщество
Рекомендуем
Ноутбук
Власти Ленобласти поддержат самозанятых и безработных
Заседание Воронежской областной думы
Воронежская облдума установит ограничения для рюмочных в регионе
Вид на Рязань и Рязанский кремль
Любимов: рязанских волонтеров наградят за вклад в борьбу с COVID-19
Листы с денежными купюрами
Власти Камчатки направят более 3 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Международное рейтинговое агентство Moody`s
Moody’s подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне Ва3
Мужчина с ноутбуком
Корпорация МСП перезапустит портал Бизнес-навигатора МСП
Сотрудники за компьютерами
Власти Оренбуржья помогают предприятиям, трудоустраивающим безработных
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
ПСБ помог более 8 тыс юрлиц в получении безвозмездной помощи через ФНС
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Тверской области принимаются допмеры поддержки бизнеса
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
Островский: ситуация в смоленском центре "Вишенки" нормализовалась
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Новый закон о преференциях для крупного бизнеса приняли на Камчатке
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
С 1 июля на Камчатке вступит в силу закон о налоге для самозанятых
Камчатский бизнес получит дополнительные налоговые льготы
Камчатский бизнес получит дополнительные налоговые льготы
Посикунчики
"Наши посикунчики — лучшие". Как в Перми ждут возвращения туристов
Саратов
В Саратове рассказали о ситуации с выплатами медикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния