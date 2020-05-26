Смоленщина продлила предоставление соцподдержки в беззаявительном порядке

СМОЛЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Власти Власти Смоленской области , в условиях противодействия распространению коронавируса, пролонгировали предоставление социальной поддержки населению в беззаявительном порядке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

"Все социальные выплаты и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо дополнительных справок и личных обращений получателей в соответствующие инстанции. Речь идет о малообеспеченных гражданах, семьях с детьми, ветеранах труда Смоленской области, а также членах семей погибших военнослужащих", - заявил губернатор области Алексей Островский, комментируя принятое решение.

По его словам, государственная поддержка социально незащищенных категорий граждан в нынешних реалиях приобретает особую значимость и актуальность. Сегодня этот вопрос – в числе ключевых приоритетов региональной социальной политики.

Так, беззаявительному продлению подлежат семь мер социальной поддержки, в том числе, три федеральных. В частности, ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка, размер которой в 2020 году составляет 10898 рублей в месяц, продлена всем получателям (2739 человек). Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средний размер – 2500 рублей в месяц) и компенсационные выплаты членам семей погибших, умерших военнослужащих (средний размер в месяц составляет 2113 рублей) продлеваются ежемесячно – в апреле данные меры поддержки продлены 2823 получателям, пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в дополнение к этому беззаявительному продлению подлежат четыре региональные меры: ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей (в 2020 году ее размер составляет 10427 рублей в месяц), государственное пособие на ребенка в Смоленской области (700 рублей в квартал, для одиноких матерей – 1400 рублей), ежемесячная выплата гражданам, которым присвоено звание "Ветеран труда Смоленской области" (составляет 523 рубля), а также ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием - в апреле и мае она продлена 259 жителям региона.