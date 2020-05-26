НЛМК направил на противодействие коронавирусу около 1,7 миллиарда рублей

В частности, для оснащения больниц в регионах присутствия компании по согласованию с администрациями городов и регионов было закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, включая 36 стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 20 мобильных версий ИВЛ для медицинского транспорта. Компания также перечислила денежные средства на приобретение дополнительно 11 стационарных аппаратов ИВЛ для регионов присутствия.

Помимо помощи медикам, уточнили в НЛМК, предоставлена единовременная денежная помощь более 700 многодетным семьям сотрудников группы, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет. Денежную помощь также получат 200 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудники - одинокие родители. Кроме того, выделены средства на продуктовые наборы для жителей городов присутствия, нуждающихся в поддержке.