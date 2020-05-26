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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:08
https://ria.ru/20200526/1572005179.html
НЛМК направил на противодействие коронавирусу около 1,7 миллиарда рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/151931/05/1519310593_0:466:6144:3922_1036x0_80_0_0_15da745ef622d25f690dedabae59c940.jpg
РИА Новости

НЛМК направил на противодействие коронавирусу около 1,7 миллиарда рублей

14:08 26.05.2020
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© РИА Новости / Константин ЧалабовВид на доменные печи Новолипецкого металлургического комбината
Вид на доменные печи Новолипецкого металлургического комбината
© РИА Новости / Константин Чалабов
Вид на доменные печи Новолипецкого металлургического комбината. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) совместно с благотворительным фондом "Милосердие" направила на противодействие пандемии COVID-19 и социальную поддержку сотрудников и регионов присутствия около 1,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"Группа НЛМК также продолжает реализацию необходимых мероприятий для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции внутри компании. За период с конца марта по настоящее время, объем затрат на эти мероприятия составил 1,25 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении. Кроме того, уточнили в компании, к настоящему моменту общий объем финансирования, направленного группой и ее социальным партнером, благотворительным фондом "Милосердие", на поддержку регионов присутствия и социальную помощь, составляет около 450 миллионов рублей.
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В частности, для оснащения больниц в регионах присутствия компании по согласованию с администрациями городов и регионов было закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, включая 36 стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 20 мобильных версий ИВЛ для медицинского транспорта. Компания также перечислила денежные средства на приобретение дополнительно 11 стационарных аппаратов ИВЛ для регионов присутствия.
Также более 200 тысяч масок и респираторов, 11 тысяч защитных костюмов и другие средства индивидуальной защиты переданы в медучреждения Липецка, Ельца и Грязей Липецкой области, Белгорода и Старого Оскола Белгородской области, Екатеринбурга и Нижних Серег Свердловской области, Калуги, Заринска Алтайского края.
Помимо помощи медикам, уточнили в НЛМК, предоставлена единовременная денежная помощь более 700 многодетным семьям сотрудников группы, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет. Денежную помощь также получат 200 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудники - одинокие родители. Кроме того, выделены средства на продуктовые наборы для жителей городов присутствия, нуждающихся в поддержке.
Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% - до 15,696 миллиона тонн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ЛисинСтарый ОсколАлтайский крайНоволипецкий металлургический комбинатОбщество
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