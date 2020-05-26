Ученые нашли способ спасти пораженные коронавирусом легкие

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Шведские ученые разработали способ восстановления пораженной легочной ткани — основного вида осложнений при заражении коронавирусом, сообщают Шведские ученые разработали способ восстановления пораженной легочной ткани — основного вида осложнений при заражении коронавирусом, сообщают "Известия"

Специалисты Академического госпиталя Упсальского университета применили для лечения острого респираторного дистресс-синдрома при COVID-19 мезенхимальные стромальные клетки, обладающие свойством управлять деятельностью иммунной системы. Отмечается, что материал получают из костного мозга доноров. По мнению ученых, такой метод позволяет предотвратить цитокиновый шторм, не ослабляя организм пациента.

"После введения мезенхимальных стромальных клеток из костного мозга здорового донора наблюдалось улучшение насыщения крови кислородом и снижение экспрессии маркеров воспаления", — сказал доцент кафедры хирургических наук Академического госпиталя Сергей Родин.

По словам ученых, преимущество мезенхимальных стромальных клеток заключается в том, что они могут влиять на иммунный ответ и тем самым сглаживать остроту его проявления.