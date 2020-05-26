Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:12
https://ria.ru/20200526/1572005131.html
Ученые нашли способ спасти пораженные коронавирусом легкие
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564160464_0:100:1578:988_1036x0_80_0_0_ff0c658156ef4523ca0ff7e52cd4c872.jpg
РИА Новости

Ученые нашли способ спасти пораженные коронавирусом легкие

14:10 26.05.2020 (обновлено: 15:12 26.05.2020)
31456
© Фото : RadiologyИзображение легких, пораженных коронавирусом
Изображение легких, пораженных коронавирусом
© Фото : Radiology
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Шведские ученые разработали способ восстановления пораженной легочной ткани — основного вида осложнений при заражении коронавирусом, сообщают "Известия".
Специалисты Академического госпиталя Упсальского университета применили для лечения острого респираторного дистресс-синдрома при COVID-19 мезенхимальные стромальные клетки, обладающие свойством управлять деятельностью иммунной системы. Отмечается, что материал получают из костного мозга доноров. По мнению ученых, такой метод позволяет предотвратить цитокиновый шторм, не ослабляя организм пациента.
"После введения мезенхимальных стромальных клеток из костного мозга здорового донора наблюдалось улучшение насыщения крови кислородом и снижение экспрессии маркеров воспаления", — сказал доцент кафедры хирургических наук Академического госпиталя Сергей Родин.
По словам ученых, преимущество мезенхимальных стромальных клеток заключается в том, что они могут влиять на иммунный ответ и тем самым сглаживать остроту его проявления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
11457518
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
Рекомендуем
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Фотоснимок коронавируса
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Девушки занимаются за компьютером
Ученые объяснили, почему студентам опасно откладывать дела на завтра
Полиция
СМИ: в Москве нашли мертвым генерала ФСБ
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Министр топлива и энергетики РСФСР Владимир Лопухин
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Моноклональные антитела
Китайские ученые нашли нейтрализующие антитела к коронавирусу
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Медицинские работники проводят малоинвазивную процедуру в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Вирусолог назвал самый уязвимый орган для коронавируса
Российская государственная детская библиотека
В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского
Препараты в лаборатории
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
Коронавирус
Ученые рассказали о влиянии коронавируса на легкие
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые развеяли миф о мутациях коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния