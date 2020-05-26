Песков оценил перспективы проведения саммита "пятерки" СБ ООН

"Сентябрь, что называется unlikely, мы уже слышали соответствующие заявления. Вероятность совсем ничтожна в связи с понятной ситуацией, с пандемической ситуацией. В остальном проведение в иных форматах остаётся на повестке дня, ведутся согласования, ведётся работа. В любом случае, проведению саммита должна предшествовать успешная работа по согласованию неких общих документов или некого общего документа. Эта работа пока не финализирована, то есть здесь тоже пока ещё конкретики нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда может пройти саммит "пятерки".