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2020-05-26T14:02
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Песков оценил перспективы проведения саммита "пятерки" СБ ООН
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РИА Новости

Песков оценил перспективы проведения саммита "пятерки" СБ ООН

14:02 26.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вероятность проведения саммита "большой пятерки" Совбеза ООН в сентябре в обычном формате ничтожно мала, но общение по видеосвязи нельзя исключать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сентябрь, что называется unlikely, мы уже слышали соответствующие заявления. Вероятность совсем ничтожна в связи с понятной ситуацией, с пандемической ситуацией. В остальном проведение в иных форматах остаётся на повестке дня, ведутся согласования, ведётся работа. В любом случае, проведению саммита должна предшествовать успешная работа по согласованию неких общих документов или некого общего документа. Эта работа пока не финализирована, то есть здесь тоже пока ещё конкретики нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда может пройти саммит "пятерки".
Он добавил, что проведение саммита в формате видеоконференции нельзя исключать.
"Это будет зависеть от решения лидеров. Саммит большой - первое. И второе, скажем так, от успешности работы экспертов для подготовки почвы для таких контактов на высшем уровне", - отметил Песков.
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