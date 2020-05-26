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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:01
https://ria.ru/20200526/1572004907.html
Песков не устанавливал приложение для контроля соблюдения самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/156156/65/1561566543_0:247:3202:2048_1036x0_80_0_0_29c2c83d1a21b94a83c99c3fad007701.jpg
РИА Новости

Песков не устанавливал приложение для контроля соблюдения самоизоляции

14:01 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом и сейчас работающий из дома, рассказал, что не устанавливал приложение "Социальный мониторинг", которое призвано фиксировать случаи нарушения режима самоизоляции теми, у кого был выявлен COVID-19.
"Я, честно говоря, нет, я не устанавливал", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, установил ли он это приложение и доволен ли его работой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
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