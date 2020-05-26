Песков не устанавливал приложение для контроля соблюдения самоизоляции

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом и сейчас работающий из дома, рассказал, что не устанавливал приложение "Социальный мониторинг", которое призвано фиксировать случаи нарушения режима самоизоляции теми, у кого был выявлен COVID-19.
"Я, честно говоря, нет, я не устанавливал", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, установил ли он это приложение и доволен ли его работой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.