В Чувашии двое чиновников подали в отставку из-за ситуации с COVID-19

"Глава администрации города Ядрина Павел Бажайкин и глава Ядринского района Андрей Софронов написали заявления об увольнении по собственному желанию. Причиной отставки стала ситуация с коронавирусом в районе", - сообщили агентству в пресс-службе главы Чувашии.

Во вторник в Ядрин направили рабочую группу, созданную при оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, чтобы разобраться с ситуацией на месте и дать рекомендации по организации работы. В ходе выездного совещания предполагается обсудить возможность принятия дополнительных ограничительных мер, в том числе в отношении перемещения граждан за пределы города, транспортного сообщения внутри города, работы объектов торговли, а также усиления дезинфекции.