Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:01
https://ria.ru/20200526/1572004844.html
В Чувашии двое чиновников подали в отставку из-за ситуации с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822792_0:0:3050:1716_1036x0_80_0_0_948f6ebadc8aa35651250a7f5b7ffd6b.jpg
РИА Новости

В Чувашии двое чиновников подали в отставку из-за ситуации с COVID-19

14:01 26.05.2020
1347
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник возле кровати пациентов в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Руководители чувашского города Ядрина и Ядринской районной администрации подали в отставку из-за ситуации с COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Глава администрации города Ядрина Павел Бажайкин и глава Ядринского района Андрей Софронов написали заявления об увольнении по собственному желанию. Причиной отставки стала ситуация с коронавирусом в районе", - сообщили агентству в пресс-службе главы Чувашии.
Врио главы Чувашии Олег Николаев в понедельник на еженедельном совещании с членами правительства республики обратил внимание на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Ядрине и Ядринском районе и призвал "принять все меры по защите здоровья и благополучия населения в городе и районе, где эпидемиологическая ситуация муниципальными властями не контролировалась".
Муниципалитет возглавил республиканский коронавирусный рейтинг в минувшую пятницу. На тот момент, по данным управления Роспотребнадзора по Чувашии, заболеваемость в Ядринском районе в 4 раза превышала среднереспубликанский показатель. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора предложила ввести в Ядрине карантин.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Во вторник в Ядрин направили рабочую группу, созданную при оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, чтобы разобраться с ситуацией на месте и дать рекомендации по организации работы. В ходе выездного совещания предполагается обсудить возможность принятия дополнительных ограничительных мер, в том числе в отношении перемещения граждан за пределы города, транспортного сообщения внутри города, работы объектов торговли, а также усиления дезинфекции.
Всего на территории Чувашии зафиксированы 2472 случая заражения коронавирусной инфекцией, 11 пациентов скончались, 765 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка семей с детьми: антикризисные меры
25 мая, 15:03Распространение нового коронавируса
Господдержка семей с детьми: антикризисные меры
100010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег Николаев (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Чувашская Республика (Чувашия)Ядринский район
Рекомендуем
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
В Чувашии медсестра с коронавирусом умерла по дороге в больницу
Медик у машины скорой помощи
В Ядринском районе Чувашии ввели режим самоизоляции
Смартфон
В Чувашии приняли закон об упрощенном налоговом режиме для самозанятых
Машина скорой помощи
В Чувашии умер одиннадцатый пациент с коронавирусом
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
Ретроградный горячий Юпитер
Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Смартфон
Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
Работа почтового отделения
"Почта России" проиграла иск на 97 миллионов рублей
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков не устанавливал приложение для контроля соблюдения самоизоляции
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния