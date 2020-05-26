В Чувашии двое чиновников подали в отставку из-за ситуации с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Руководители чувашского города Ядрина и Ядринской районной администрации подали в отставку из-за ситуации с COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Глава администрации города Ядрина Павел Бажайкин и глава Ядринского района Андрей Софронов написали заявления об увольнении по собственному желанию. Причиной отставки стала ситуация с коронавирусом в районе", - сообщили агентству в пресс-службе главы Чувашии.
Врио главы Чувашии Олег Николаев в понедельник на еженедельном совещании с членами правительства республики обратил внимание на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Ядрине и Ядринском районе и призвал "принять все меры по защите здоровья и благополучия населения в городе и районе, где эпидемиологическая ситуация муниципальными властями не контролировалась".
Муниципалитет возглавил республиканский коронавирусный рейтинг в минувшую пятницу. На тот момент, по данным управления Роспотребнадзора по Чувашии, заболеваемость в Ядринском районе в 4 раза превышала среднереспубликанский показатель. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора предложила ввести в Ядрине карантин.
Во вторник в Ядрин направили рабочую группу, созданную при оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, чтобы разобраться с ситуацией на месте и дать рекомендации по организации работы. В ходе выездного совещания предполагается обсудить возможность принятия дополнительных ограничительных мер, в том числе в отношении перемещения граждан за пределы города, транспортного сообщения внутри города, работы объектов торговли, а также усиления дезинфекции.
Всего на территории Чувашии зафиксированы 2472 случая заражения коронавирусной инфекцией, 11 пациентов скончались, 765 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.