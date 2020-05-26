Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел из колонии

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, осужденный на шесть лет за передачу секретных сведений на Запад, вышел из колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
"Он отбыл срок и освободился из колонии. Про дальнейшие его планы я не знаю, наверное, сначала надо будет немного прийти в себя", - сказал Павлов.
Кравцов отбывал срок в одной из колоний Мордовии.
Под уголовное преследование Кравцов попал из-за того, что послал в одну шведскую фирму свое резюме, намереваясь устроиться на работу. Поскольку ранее он служил в Главном разведывательном управлении Генштаба и, по данным следствия, сообщил в своем резюме секретные данные, его действия квалифицированы как государственная измена.
Вину Кравцов не признает. По данным следствия, денежного вознаграждения подсудимый от шведов не получил.
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