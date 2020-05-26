В Кремле не считают, что из-за COVID-19 поправки в Конституцию устарели

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Кремле не считают, что из-за пандемии В Кремле не считают, что из-за пандемии коронавируса поправки в Конституцию устарели, новые запросы постоянно появляются в обществе, это нормальный процесс развития общественной жизни, их принимают во внимание, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Общество - это же не закостенелая структура, общество - это живой организм. И, естественно, в обществе постоянно вызревают новые запросы, которые конечно же все принимают во внимание, которыми все делятся. Это абсолютно нормальный процесс течения жизни и развития общественной жизни", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, допускают ли в Кремле, что в обществе за время пандемии коронавируса могли созреть новые запросы, на которые нынешние поправки в конституцию не отвечают.

На просьбу уточнить, диктует ли жизнь еще какие-то поправки к конституции и не считают ли в Кремле, что поправки могли устареть, если реальность после пандемии будет новой, пресс-секретарь президента ответил: "Нет, не считают".