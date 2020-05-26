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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-26T14:00
https://ria.ru/20200526/1572004734.html
В Кремле не считают, что из-за COVID-19 поправки в Конституцию устарели
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_85cf391f50ab4ff7a96cf4fda444f8cf.jpg
РИА Новости

В Кремле не считают, что из-за COVID-19 поправки в Конституцию устарели

14:00 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Кремле не считают, что из-за пандемии коронавируса поправки в Конституцию устарели, новые запросы постоянно появляются в обществе, это нормальный процесс развития общественной жизни, их принимают во внимание, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Общество - это же не закостенелая структура, общество - это живой организм. И, естественно, в обществе постоянно вызревают новые запросы, которые конечно же все принимают во внимание, которыми все делятся. Это абсолютно нормальный процесс течения жизни и развития общественной жизни", - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос, допускают ли в Кремле, что в обществе за время пандемии коронавируса могли созреть новые запросы, на которые нынешние поправки в конституцию не отвечают.
На просьбу уточнить, диктует ли жизнь еще какие-то поправки к конституции и не считают ли в Кремле, что поправки могли устареть, если реальность после пандемии будет новой, пресс-секретарь президента ответил: "Нет, не считают".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Логотип общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
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