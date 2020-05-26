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В России увеличилась смертность трудоспособного населения
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РИА Новости

В России увеличилась смертность трудоспособного населения

14:00 26.05.2020 (обновлено: 15:59 26.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Смертность населения в трудоспособном возрасте выросла за 3 месяца 2020 года примерно на тысячу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"За 3 месяца в России в 2019 году умерло трудоспособного населения... 36584, а в 2020 году - 37346. Чуть меньше, чем на тысячу, увеличилось количество смертей. Никакой катастрофы не происходит", - сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
24 мая, 20:01Распространение нового коронавируса
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Евгений БрюнОбщество
Популярные комментарии
А кто нам в уши лил, что качество жизни возросло, медицина супер и т.п. Лицемеры
26 мая, 14:23
ttatarin0807
218501022
Говорите, что смертность от короны у нас самая низкая?
26 мая, 14:12
ЛКЛысый Кучерявый
1401040642
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