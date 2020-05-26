В России увеличилась смертность трудоспособного населения

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Смертность населения в трудоспособном возрасте выросла за 3 месяца 2020 года примерно на тысячу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"За 3 месяца в России в 2019 году умерло трудоспособного населения... 36584, а в 2020 году - 37346. Чуть меньше, чем на тысячу, увеличилось количество смертей. Никакой катастрофы не происходит", - сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".