В России увеличилась смертность трудоспособного населения

"За 3 месяца в России в 2019 году умерло трудоспособного населения... 36584, а в 2020 году - 37346. Чуть меньше, чем на тысячу, увеличилось количество смертей. Никакой катастрофы не происходит", - сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".