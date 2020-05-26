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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:57
https://ria.ru/20200526/1572004517.html
Опасность COVID-19 для людей в группе риска сохраняется, заявил Песков
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РИА Новости

Опасность COVID-19 для людей в группе риска сохраняется, заявил Песков

13:57 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Эпидемиологическая опасность коронавируса для групп риска сохраняется и будет сохраняться еще какое-то время, точных сроков не знает никто, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну вы знаете, очевидно, что эпидемиологическая, скажем так, опасность сохраняется. Она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к группам риска, и, безусловно, эта опасность будет сохраняться еще какое-то время, какое точно, не знает никто", - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменилось ли его восприятие реальности после болезни.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Песков отметил, что цифры статистики по уровню заболеваемости радуют, так как показывают тенденцию к сокращению, но они все равно достаточно высокие.
"Это говорит о том, что инфицирование возможно для каждого из нас, поэтому здесь просто каждый должен заботиться о себе и заботиться о своих близких. Это нельзя забывать ни на минуту", - добавил пресс-секретарь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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