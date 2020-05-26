Опасность COVID-19 для людей в группе риска сохраняется, заявил Песков

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Эпидемиологическая опасность коронавируса для групп риска сохраняется и будет сохраняться еще какое-то время, точных сроков не знает никто, заявил пресс-секретарь президента России Эпидемиологическая опасность коронавируса для групп риска сохраняется и будет сохраняться еще какое-то время, точных сроков не знает никто, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Ну вы знаете, очевидно, что эпидемиологическая, скажем так, опасность сохраняется. Она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к группам риска, и, безусловно, эта опасность будет сохраняться еще какое-то время, какое точно, не знает никто", - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменилось ли его восприятие реальности после болезни.

Песков отметил, что цифры статистики по уровню заболеваемости радуют, так как показывают тенденцию к сокращению, но они все равно достаточно высокие.

"Это говорит о том, что инфицирование возможно для каждого из нас, поэтому здесь просто каждый должен заботиться о себе и заботиться о своих близких. Это нельзя забывать ни на минуту", - добавил пресс-секретарь.