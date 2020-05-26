В Кремле оценили эффективность сделки ОПЕК+

"Безусловно. В самом начале мы предостерегали от поспешных выводов, от эмоциональных выводов. Мы говорили о том, что эта сделка рассчитана на определенные перспективы, и эффективность этой сделки также проявляется с перспективой. ...В любом случае можно констатировать что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетическом рынке", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле успешной сделку по ОПЕК+.