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2020-05-26T14:52
https://ria.ru/20200526/1572004461.html
В Кремле оценили эффективность сделки ОПЕК+
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РИА Новости

В Кремле оценили эффективность сделки ОПЕК+

13:55 26.05.2020 (обновлено: 14:52 26.05.2020)
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© AP Photo / Ronald Zak, FILEФлаг ОПЕК на здании штаб-квартиры
Флаг ОПЕК на здании штаб-квартиры
© AP Photo / Ronald Zak, FILE
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Кремле считают успешной сделку по ОПЕК+, её эффективность проявляется с перспективой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно. В самом начале мы предостерегали от поспешных выводов, от эмоциональных выводов. Мы говорили о том, что эта сделка рассчитана на определенные перспективы, и эффективность этой сделки также проявляется с перспективой. ...В любом случае можно констатировать что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетическом рынке", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле успешной сделку по ОПЕК+.
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РоссияОПЕКДмитрий ПесковЭкономика
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