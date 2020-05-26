Песков ответил на вопрос о дате парада Победы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Решение о проведении парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию примет Решение о проведении парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию примет Владимир Путин на основе всех сводных данных по коронавирусу , заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Так он ответил на вопрос, началась ли какая-либо подготовка к параду и голосованию и возможно ли, что они пройдут в один день.

"Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении", — сказал Песков.

Журналисты поинтересовались, определены ли уже эти даты, на что пресс-секретарь еще раз призвал набраться терпения.

"Как только президент примет решение, он об этом расскажет", — сказал он.