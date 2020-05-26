Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:41
https://ria.ru/20200526/1572004362.html
Песков ответил на вопрос о дате парада Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

Песков ответил на вопрос о дате парада Победы

13:54 26.05.2020 (обновлено: 14:41 26.05.2020)
22430
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Решение о проведении парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию примет Владимир Путин на основе всех сводных данных по коронавирусу, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, началась ли какая-либо подготовка к параду и голосованию и возможно ли, что они пройдут в один день.
"Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении", — сказал Песков.
Журналисты поинтересовались, определены ли уже эти даты, на что пресс-секретарь еще раз призвал набраться терпения.
"Как только президент примет решение, он об этом расскажет", — сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
11502658
Обсудить 14
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Поздно метаться, как по мне. Вон, белоруссы пошли на "авантюру" и не прогадали. За ВСЕ 15+ бывших республик и за Россию выступили. Луку можно парафинить, но у меня он вызвал уважение, может я и дурак.
26 мая, 14:25
Сергей И.
2810110
И без того последние тридцать лет идёт непрерывное,ежедневное парАдирование всего, что только можно спарАдировать.
26 мая, 14:26
nnop300
1631052
Рекомендуем
Путин: Пик у нас, по мнению специалистов, считается пройденным
Россия прошла пик распространения коронавируса, заявил Путин
Путин утвердил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Джо Байден и Петр Порошенко
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Российская государственная детская библиотека
В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского
Пассажирские поезда РЖД
РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда
Полиция
СМИ: в Москве нашли мертвым генерала ФСБ
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
В России повысят накопительные пенсии
Во время испытания подводной лодки — носителя беспилотного комплекса Посейдон
Источник рассказал, когда пройдет первый пуск "Посейдона"
История предпринимателя: как мастер маникюра восстанавливает свой бизнес
Остаться без работы и не сдаться: как работает салон маникюра в Крыму
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
"Россия сегодня" и стопкоронавирус.рф запустят проект о предпринимателях
Министр топлива и энергетики РСФСР Владимир Лопухин
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Бразилия
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния