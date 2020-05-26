Песков назвал разговоры о последствиях пандемии гаданием

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Человечество не впервые сталкивается с эпидемиями, трудности приходят и уходят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о последствиях пандемии коронавируса.
"Ну вы понимаете, это все пока на уровне гадания, гадания на цифрах, гадания на предположении - не более того. Безусловно, пандемия имеет свой эффект на нашей повседневной жизни, на условиях работы, к сожалению, на уровне наших доходов, на общем уровне комфорта или дискомфорта - это очевидно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с тем, что жизнь после пандемии изменится.
Он отметил, что пандемии проходят, человечество сталкивается с опасными эпидемиями не впервые, на протяжении веков это случалось неоднократно и были гораздо более чудовищные эпидемии.
"Но каждый раз жизнь возвращалась в нормальное русло, и каждый раз человечество проходило через эти тяготы... Поэтому, конечно, какие-то последствия неизбежны, но нужно четко понимать, что, какие бы трудности ни были, они все равно приходящие и уходящие", - добавил Песков.
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