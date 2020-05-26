Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:53
https://ria.ru/20200526/1572004286.html
Песков назвал разговоры о последствиях пандемии гаданием
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_74c9f98ec0309ca83002585445074449.jpg
РИА Новости

Песков назвал разговоры о последствиях пандемии гаданием

13:53 26.05.2020
1041
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Человечество не впервые сталкивается с эпидемиями, трудности приходят и уходят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о последствиях пандемии коронавируса.
"Ну вы понимаете, это все пока на уровне гадания, гадания на цифрах, гадания на предположении - не более того. Безусловно, пандемия имеет свой эффект на нашей повседневной жизни, на условиях работы, к сожалению, на уровне наших доходов, на общем уровне комфорта или дискомфорта - это очевидно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с тем, что жизнь после пандемии изменится.
Он отметил, что пандемии проходят, человечество сталкивается с опасными эпидемиями не впервые, на протяжении веков это случалось неоднократно и были гораздо более чудовищные эпидемии.
"Но каждый раз жизнь возвращалась в нормальное русло, и каждый раз человечество проходило через эти тяготы... Поэтому, конечно, какие-то последствия неизбежны, но нужно четко понимать, что, какие бы трудности ни были, они все равно приходящие и уходящие", - добавил Песков.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000002
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи
Песков рассказал, что Путин сам решает, с кем встретиться лично
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков поблагодарил медиков, лечивших его от коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не считают, что из-за COVID-19 поправки в Конституцию устарели
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Опасность COVID-19 для людей в группе риска сохраняется, заявил Песков
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Песков пообещал поинтересоваться состоянием здоровья Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о дате парада Победы
Владимир Путин
Путин назвал жизнь людей главной ценностью при проведении мероприятий
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков не устанавливал приложение для контроля соблюдения самоизоляции
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Путин и Шойгу обсудят работу российских военных медиков за рубежом
Президент РФ В. Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин призвал не забывать о текущих делах на фоне борьбы с коронавирусом
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
В России повысят накопительные пенсии
Эскадренный броненосец Император Александр III накануне Цусимского сражения
В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал обмен резкими заявлениями между США и Китаем
Полиция
СМИ: в Москве нашли мертвым генерала ФСБ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния