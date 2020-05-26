Песков назвал разговоры о последствиях пандемии гаданием

"Ну вы понимаете, это все пока на уровне гадания, гадания на цифрах, гадания на предположении - не более того. Безусловно, пандемия имеет свой эффект на нашей повседневной жизни, на условиях работы, к сожалению, на уровне наших доходов, на общем уровне комфорта или дискомфорта - это очевидно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с тем, что жизнь после пандемии изменится.