Ректор РАНХиГС назвал ЕГЭ объективной оценкой работы школы

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Единый госэкзамен нужен абитуриентам при поступлении в вуз, но также является и объективной оценкой результатов деятельности школы, поэтому сохранение традиционной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ в следующие годы было бы более оправданным, чем выдача аттестатов только на основании текущих оценок, считает ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году.
Мау отметил, что ЕГЭ как предпосылка поступления в вуз важен и интересен. По его мнению, проведение ЕГЭ и отсутствие экзамена в самом университете - это важный антикоррупционный элемент, выравнивающий возможности абитуриентов при поступлении.
"ЕГЭ сохранится, все-таки это и достаточно объективная оценка результатов деятельности школы. Сейчас, в этом году, просто в аттестаты ставятся отметки по итогам обучения в школе. В условиях, когда есть спрос на всеобщее высшее образование, интерес абитуриентов к высшему образованию растет, я считаю все-таки традиционный механизм ЕГЭ, когда его дают всем, был бы более оправдан", - рассказал он в ходе пресс-конференции, посвященной планам РАНХиГС на новый учебный год.
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