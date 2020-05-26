Ректор РАНХиГС назвал ЕГЭ объективной оценкой работы школы

Мау отметил, что ЕГЭ как предпосылка поступления в вуз важен и интересен. По его мнению, проведение ЕГЭ и отсутствие экзамена в самом университете - это важный антикоррупционный элемент, выравнивающий возможности абитуриентов при поступлении.

"ЕГЭ сохранится, все-таки это и достаточно объективная оценка результатов деятельности школы. Сейчас, в этом году, просто в аттестаты ставятся отметки по итогам обучения в школе. В условиях, когда есть спрос на всеобщее высшее образование, интерес абитуриентов к высшему образованию растет, я считаю все-таки традиционный механизм ЕГЭ, когда его дают всем, был бы более оправдан", - рассказал он в ходе пресс-конференции, посвященной планам РАНХиГС на новый учебный год.