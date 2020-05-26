Песков пообещал поинтересоваться состоянием здоровья Кадырова

"Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли, что Кадыров находится в той же больнице, где лечился он сам.