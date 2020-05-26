Песков пообещал поинтересоваться состоянием здоровья Кадырова

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, однако обязательно узнает подробности.
Ранее сообщалось, что у Кадырова заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что "Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, - это все неправда".
"Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли, что Кадыров находится в той же больнице, где лечился он сам.
На просьбу сделать какое-то официальное заявление по поводу здоровья Кадырова Песков добавил: "Мы с вами еще вернемся к этому вопросу".