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2020-05-26T13:51
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Песков пообещал поинтересоваться состоянием здоровья Кадырова
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РИА Новости

Песков пообещал поинтересоваться состоянием здоровья Кадырова

13:51 26.05.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, однако обязательно узнает подробности.
Ранее сообщалось, что у Кадырова заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что "Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, - это все неправда".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
21 мая, 19:25Распространение нового коронавируса
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из московских больниц
"Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли, что Кадыров находится в той же больнице, где лечился он сам.
На просьбу сделать какое-то официальное заявление по поводу здоровья Кадырова Песков добавил: "Мы с вами еще вернемся к этому вопросу".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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