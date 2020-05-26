Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:50
https://ria.ru/20200526/1572004067.html
Песков рассказал, что Путин сам решает, с кем встретиться лично
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571952643_0:187:2977:1862_1036x0_80_0_0_97c3fc2f3849f67d4720e8ba4c00e94c.jpg
РИА Новости

Песков рассказал, что Путин сам решает, с кем встретиться лично

13:50 26.05.2020
292
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично принимает решение, с кем встретиться лично, а кого послушать, используя различные дистанционные форматы общения, все зависит от рабочего графика и интенсивности контактов собеседника, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Здесь абсолютно персональное решение. Это зависит от рабочего графика собеседника президента, зависит от того, насколько у него были до этого интенсивные или менее интенсивные контакты. В случае, если контакты были более интенсивные, конечно, предпочтительнее дистанционные форматы, если график был более изолированный, то это даёт возможность после соответствующего тестирования проводить личные встречи", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, исходя из чего принимаются решения о проведении президентом личной встречи с собеседником или по удаленной связи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 13:47
Путин проведет совещание по паводкам и природным пожарам в регионах
510004
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Путин утвердил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Полиция
СМИ: в Москве нашли мертвым генерала ФСБ
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
В России повысят накопительные пенсии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о дате парада Победы
Путин: Пик у нас, по мнению специалистов, считается пройденным
Россия прошла пик распространения коронавируса, заявил Путин
Министр топлива и энергетики РСФСР Владимир Лопухин
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Джо Байден и Петр Порошенко
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Владимир Путин
Путин назвал жизнь людей главной ценностью при проведении мероприятий
Изображение легких, пораженных коронавирусом
Ученые нашли способ спасти пораженные коронавирусом легкие
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Препараты в лаборатории
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
Путин утвердил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка
Марш "Бессмертного полка" пройдет 26 июля, после парада ВМФ
Пассажирские поезда РЖД
РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния