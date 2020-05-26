Песков рассказал, что Путин сам решает, с кем встретиться лично

"Здесь абсолютно персональное решение. Это зависит от рабочего графика собеседника президента, зависит от того, насколько у него были до этого интенсивные или менее интенсивные контакты. В случае, если контакты были более интенсивные, конечно, предпочтительнее дистанционные форматы, если график был более изолированный, то это даёт возможность после соответствующего тестирования проводить личные встречи", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, исходя из чего принимаются решения о проведении президентом личной встречи с собеседником или по удаленной связи.