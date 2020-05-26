Первый министр энергетики России умер от коронавируса

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса в возрасте 68 лет. Об этом в фейсбуке сообщил его друг, писатель Денис Драгунский.
"Сегодня от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии", — написал он.
Лопухин занимал пост министра топлива и энергетики с 10 ноября 1991 по 30 мая 1992 года, затем его сменил Виктор Черномырдин.
За весь период эпидемии в России выявлено 362 342 случая заражения коронавирусом, 3807 человек скончались, 131 129 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.