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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:10
https://ria.ru/20200526/1572004024.html
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
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РИА Новости

Первый министр энергетики России умер от коронавируса

13:49 26.05.2020 (обновлено: 17:10 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей БойцовМинистр топлива и энергетики РСФСР Владимир Лопухин
Министр топлива и энергетики РСФСР Владимир Лопухин
© РИА Новости / Алексей Бойцов
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса в возрасте 68 лет. Об этом в фейсбуке сообщил его друг, писатель Денис Драгунский.

"Сегодня от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии", — написал он.

Лопухин занимал пост министра топлива и энергетики с 10 ноября 1991 по 30 мая 1992 года, затем его сменил Виктор Черномырдин.
За весь период эпидемии в России выявлено 362 342 случая заражения коронавирусом, 3807 человек скончались, 131 129 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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