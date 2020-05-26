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2020-05-26T13:49
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Путин проведет рабочую встречу с главой Брянской области
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РИА Новости

Путин проведет рабочую встречу с главой Брянской области

13:49 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"И отдельно потом еще Путин продолжит работу с главами регионов, отдельно он проведет телеконференцию с губернатором Брянской области Богомазом", - сообщил Песков журналистам.
Богомаз был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области в сентябре 2014 года, в сентябре 2015 года победил на выборах главы региона. Срок его полномочий на посту губернатора истекает в 2020 году.
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Александр БогомазДмитрий ПесковВладимир ПутинБрянская областьПолитика
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