Путин проведет рабочую встречу с главой Брянской области

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"И отдельно потом еще Путин продолжит работу с главами регионов, отдельно он проведет телеконференцию с губернатором Брянской области Богомазом", - сообщил Песков журналистам.
Богомаз был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области в сентябре 2014 года, в сентябре 2015 года победил на выборах главы региона. Срок его полномочий на посту губернатора истекает в 2020 году.