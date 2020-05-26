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2020-05-26T13:48
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В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
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РИА Новости

В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны

13:48 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннные в Донбассе
Военнные в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнные в Донбассе . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР заявила в пятницу, что за неделю украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 14 раз.
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"Мы уже говорили, что мы обеспокоены продолжающимися обстрелами с украинской стороны. Мы все видели результаты этих обстрелов, видели, что эти обстрелы, к сожалению, имеют тенденцию к интенсификации. Это вызывает непосредственную тревогу, потому что ситуация угрожает жизни жителей самопровозглашенных республик, которые живут в зоне соприкосновения, и, конечно, это не может не вызывать общей обеспокоенности", - ответил Песков на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле такие намерения.
Жесткая реакция представителей самопровозглашенных республик, по словам Пескова, вполне понятна, а ситуация "действительно неспокойная, нестабильная и вызывает обеспокоенность".
"Кремль является сторонником выполнения сторонами взятых на себя обязательств. Кремль является сторонником, в первую очередь, прекращения обстрелов территории, где живут гражданские лица, и вообще обстрелов территории самопровозглашенных республик. Мы считаем, что это недопустимо и это во многом портит перспективы налаживания предсказуемой ситуации и мирной жизни", - добавил Песков.
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