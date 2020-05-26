В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны

"Мы уже говорили, что мы обеспокоены продолжающимися обстрелами с украинской стороны. Мы все видели результаты этих обстрелов, видели, что эти обстрелы, к сожалению, имеют тенденцию к интенсификации. Это вызывает непосредственную тревогу, потому что ситуация угрожает жизни жителей самопровозглашенных республик, которые живут в зоне соприкосновения, и, конечно, это не может не вызывать общей обеспокоенности", - ответил Песков на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле такие намерения.