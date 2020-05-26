МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поблагодарил медиков, лечивших его от коронавируса.
Песков проходил лечение в больнице. Накануне он сообщил, что его выписали.
"Всем огромное спасибо за добрые слова, за пожелания скорейшего выздоровления, за внимание, которое вы проявили ко мне. Конечно, пользуясь случаем, спасибо врачам", — сказал Песков журналистам, с которыми пообщался после выписки.
Он рассказал, что пока находится дома, но возвращается к работе.
"И какие-то нюансы нужно долечить", — добавил Песков.
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