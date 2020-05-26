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2020-05-26T15:22
https://ria.ru/20200526/1572003903.html
Песков поблагодарил медиков, лечивших его от коронавируса
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РИА Новости

Песков поблагодарил медиков, лечивших его от коронавируса

13:48 26.05.2020 (обновлено: 15:22 26.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поблагодарил медиков, лечивших его от коронавируса.
Песков проходил лечение в больнице. Накануне он сообщил, что его выписали.

"Всем огромное спасибо за добрые слова, за пожелания скорейшего выздоровления, за внимание, которое вы проявили ко мне. Конечно, пользуясь случаем, спасибо врачам", — сказал Песков журналистам, с которыми пообщался после выписки.

Он рассказал, что пока находится дома, но возвращается к работе.
"И какие-то нюансы нужно долечить", — добавил Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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