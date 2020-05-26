Путин проведет совещание по паводкам и природным пожарам в регионах

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник совещание по видеосвязи по весенним паводкам и пожароопасной ситуации в регионах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента также запланировано совещание по весенним паводкам и по пожароопасной ситуации в соответствующих регионах Российской Федерации. Будет участвовать глава МЧС (Евгений) Зиничев, (глава) Минтранса (Евгений) Дитрих, (глава) Минприроды (Дмитрий) Кобылкин", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что из руководителей регионов в совещании примут участие врио главы Коми Владимир Уйба, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
"Это тоже будет телеконференция", - уточнил Песков.