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2020-05-26T13:47
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Путин проведет совещание по паводкам и природным пожарам в регионах
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РИА Новости

Путин проведет совещание по паводкам и природным пожарам в регионах

13:47 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник совещание по видеосвязи по весенним паводкам и пожароопасной ситуации в регионах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента также запланировано совещание по весенним паводкам и по пожароопасной ситуации в соответствующих регионах Российской Федерации. Будет участвовать глава МЧС (Евгений) Зиничев, (глава) Минтранса (Евгений) Дитрих, (глава) Минприроды (Дмитрий) Кобылкин", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что из руководителей регионов в совещании примут участие врио главы Коми Владимир Уйба, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
"Это тоже будет телеконференция", - уточнил Песков.
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Природные пожары в РоссииРоссияВладимир УйбаИгорь КобзевМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий ПесковЗабайкальский крайПолитика
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