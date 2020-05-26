"Люди превратились в уголь". Как США разбомбили Токио в 1945-м

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Истории.doc «Люди превратились в уголь». Как США разбомбили Токио в 1945-м

"Накануне я играла с соседскими детьми. А через несколько часов они и их родители погибли". Японка Харуё Нихэй каждый год вспоминает этот день. Налёт на Токио 10-го марта 1945 года стал одной из самых разрушительных акций ВВС США во время Второй мировой. Потери среди мирного населения были рекордными в истории не-ядерных бомбардировок.