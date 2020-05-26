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Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
2020-05-26T14:00
https://ria.ru/20200526/1572003698.html
"Люди превратились в уголь". Как США разбомбили Токио в 1945-м
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572003526_0:3:640:363_1036x0_80_0_0_159a9164d568f06cfd72bb6bd91378a9.jpg
РИА Новости

"Люди превратились в уголь". Как США разбомбили Токио в 1945-м

14:00 26.05.2020
439
Истории.doc
«Люди превратились в уголь». Как США разбомбили Токио в 1945-м
Вчера, 14:00
"Накануне я играла с соседскими детьми. А через несколько часов они и их родители погибли". Японка Харуё Нихэй каждый год вспоминает этот день. Налёт на Токио 10-го марта 1945 года стал одной из самых разрушительных акций ВВС США во время Второй мировой. Потери среди мирного населения были рекордными в истории не-ядерных бомбардировок.
С женщиной, пережившей эту трагедию – японкой Харуё Нихэй, – поговорила корреспондент РИА Новости в Токио Ксения Нака.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Голоса эпизода: Игорь Кривицкий, Ксения Нака, Иван Громов
Монтаж Андрея Темнова
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Истории.docПодкастВторая мировая война (1939-1945)СШАТокио
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