«Люди превратились в уголь». Как США разбомбили Токио в 1945-м

С женщиной, пережившей эту трагедию – японкой Харуё Нихэй, – поговорила корреспондент РИА Новости в Токио Ксения Нака.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Голоса эпизода: Игорь Кривицкий, Ксения Нака, Иван Громов
Монтаж Андрея Темнова
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________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Голоса эпизода: Игорь Кривицкий, Ксения Нака, Иван Громов
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте,подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене