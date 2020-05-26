В ДНР приняли закон, запрещающий героизацию и реабилитацию ОУН-УПА*

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
"В этом законопроекте предусмотрен ряд мер, направленных на запрет героизации и реабилитации фашистских пособников. Им определяется, что члены формирований украинской повстанческой армии (УПА)*, украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца "Полесская Сечь"* украинской народной революционной армии (УНРА), а также организации украинских националистов (ОУН) относятся к организации фашистских коллаборационистов", - сказал журналистам председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Он уточнил, что данный закон направлен в первую очередь на запрет героизации ОУН-УПА* в сети интернет и на телевидении.
Законопроект был поддержан депутатами во втором чтении единогласно. Он вступит в силу после подписания главой ДНР Денисом Пушилиным и публикацией на сайте народного совета.
В мае 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
"Украинская повстанческая армия" (УПА)* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов" (ОУН). УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
*Экстремистская организация, запрещена в России
27 февраля, 01:38Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА*