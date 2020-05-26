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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:41
https://ria.ru/20200526/1572003417.html
В Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 16
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 16

13:41 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Большинство умерших в Волгоградской области пациентов с коронавирусной инфекцией имели тяжелые сопутствующие заболевания, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
По информации оперштаба, на 26 мая в Волгоградской области зарегистрировано 2384 случая коронавирусной инфекции, в том числе 88 за последние сутки. Выписан 725 человек, 16 скончались, в том числе один за последние сутки.
"Более 80% пациентов, умерших от COVID-19, имели тяжелые сопутствующие заболевания, прежде всего заболевания эндокринной системы - сахарный диабет, ожирение, патологию сердечно-сосудистой системы", - отметил Алимов.
По его словам, 16-й скончавшийся пациент – 87-летний житель города Волжский, у него были сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, он заразился от своего больного родственника, вернувшегося из Москвы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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