В Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 16

ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Большинство умерших в Волгоградской области пациентов с коронавирусной инфекцией имели тяжелые сопутствующие заболевания, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
По информации оперштаба, на 26 мая в Волгоградской области зарегистрировано 2384 случая коронавирусной инфекции, в том числе 88 за последние сутки. Выписан 725 человек, 16 скончались, в том числе один за последние сутки.
"Более 80% пациентов, умерших от COVID-19, имели тяжелые сопутствующие заболевания, прежде всего заболевания эндокринной системы - сахарный диабет, ожирение, патологию сердечно-сосудистой системы", - отметил Алимов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.