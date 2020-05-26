Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T13:41
https://ria.ru/20200526/1572003361.html
"Почта России" проиграла иск на 97 миллионов рублей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569581494_0:179:3005:1869_1036x0_80_0_0_1f4d14fe68844ad2afbc2438115e3df7.jpg
РИА Новости

"Почта России" проиграла иск на 97 миллионов рублей

13:41 26.05.2020
9729
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабота почтового отделения
Работа почтового отделения
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Работа почтового отделения. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, отказавших "Почте России" во взыскании более 97 миллионов рублей задолженности с Судебного департамента при Верховном суде России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Окружной суд отклонил кассационную жалобу "Почты России" на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы и декабрьское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
В своем иске "Почта России" просила взыскать с ответчика задолженность по госконтракту от 28 мая 2018 года на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, арбитражным судам и органам судейского сообщества.
Как указывал истец, при цене контракта в 2,2 миллиарда рублей компания оказала услуги на 2,3 миллиарда и требует от ответчика выплатить разницу. Арбитражный суд Москвы, однако, пришел к выводу, что истцом выбран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, поскольку обязательства сторон исполнены в полном объеме. Как отмечается в решении, изменение цены работ в большую сторону - прямое нарушение публичного порядка исполнения контракта. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения.
Работа почтового отделения в период коронавируса
29 апреля, 12:57
"Почта России" продлила срок хранения посылок
Судебный департамент при Верховном суде РФ отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности всех федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, за исключением Верховного суда. "Почта России" в июле 2018 года сообщала на своем сайте, что заключила с ним централизованный госконтракт на оказание услуг почтовой связи федеральным судам общей юрисдикции, федеральным арбитражным судам и органам судейского сообщества.
В сообщении также отмечалось, что департамент - крупнейший потребитель услуг компании: федеральные суды осуществляют пересылку более 70 миллионов заказных писем и бандеролей в год, и это примерно 15% всего объема (460 миллионов почтовых отправлений) внутренней заказной письменной корреспонденции, принимаемой "Почтой" ежегодно. До заключения централизованного контракта, как уточнялось в сообщении, оказание услуг "Почты России" судам осуществлялось на основе 400 контрактов, заключенных судами и управлениями Судебного департамента в регионах.
"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений.
16155133
Обсудить 1
Девятый арбитражный апелляционный судПочта РоссииМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" сообщил о падении пассажиропотока на 95,2 процента
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин во время совещания бросил ручку на стол
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров
Смартфон
Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду
Полиция
СМИ: в Москве нашли мертвым генерала ФСБ
Центр занятости населения в Ростове-на-Дону
Уровень безработицы в России достиг максимума с апреля 2016 года
Путин утвердил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Ретроградный горячий Юпитер
Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3)
Скважина, которая перевернула представления о Земле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния