ГД может принять проект о праве студентов преподавать в школах 27 мая

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о праве студентов-старшекурсников педагогических вузов работать в школах, проект могут принять и в третьем чтении, если депутаты поддержат такое решение, заявил журналистам спикер палаты Государственная дума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о праве студентов-старшекурсников педагогических вузов работать в школах, проект могут принять и в третьем чтении, если депутаты поддержат такое решение, заявил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин

Госдума приняла правительственный законопроект в первом чтении в июле 2019 года. Согласно проекту закона, студенты среднего профессионального и высшего образования в течение периода прохождения ими обучения могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам.

При этом порядок и условия, на которых вводится допуск, устанавливается Минпросвещения, Минобрнауки и Минтрудом. Кроме того, законопроектом устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" 2012 года, эффективно работающих и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.

В апреле 2020 года президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с общественностью в Череповце рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение этого законопроекта.

"В ходе завтрашнего пленарного заседания мы планируем рассмотреть поправки в закон, который позволит старшекурсникам, в первую очередь вузов педагогических, об это речь идет, заниматься преподавательской деятельностью в школах", - заявил Володин журналистам по итогам Совета Думы.

По словам Володина, это коснется студентов, которые окончили 3 курса, успешно сдали экзамены и хотят начать работу по специальности чуть раньше. Также речь идет о праве студентов профильных вузов участвовать в преподавании дополнительных предметов или вести кружки и факультативы в школах по своей специальности после второго курса, отметил председатель Думы.