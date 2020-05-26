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2020-05-26T13:33
https://ria.ru/20200526/1572002977.html
ГД может принять проект о праве студентов преподавать в школах 27 мая
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РИА Новости

ГД может принять проект о праве студентов преподавать в школах 27 мая

13:33 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о праве студентов-старшекурсников педагогических вузов работать в школах, проект могут принять и в третьем чтении, если депутаты поддержат такое решение, заявил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.
Госдума приняла правительственный законопроект в первом чтении в июле 2019 года. Согласно проекту закона, студенты среднего профессионального и высшего образования в течение периода прохождения ими обучения могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам.
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При этом порядок и условия, на которых вводится допуск, устанавливается Минпросвещения, Минобрнауки и Минтрудом. Кроме того, законопроектом устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" 2012 года, эффективно работающих и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.
В апреле 2020 года президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с общественностью в Череповце рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение этого законопроекта.
"В ходе завтрашнего пленарного заседания мы планируем рассмотреть поправки в закон, который позволит старшекурсникам, в первую очередь вузов педагогических, об это речь идет, заниматься преподавательской деятельностью в школах", - заявил Володин журналистам по итогам Совета Думы.
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По словам Володина, это коснется студентов, которые окончили 3 курса, успешно сдали экзамены и хотят начать работу по специальности чуть раньше. Также речь идет о праве студентов профильных вузов участвовать в преподавании дополнительных предметов или вести кружки и факультативы в школах по своей специальности после второго курса, отметил председатель Думы.
"Законопроект прошел необходимую экспертизу, мы его обсудили с экспертным сообществом и завтра будем рассматривать во втором чтении. Возможно, если депутаты сойдутся во мнении, что законопроект можно поддержать и в третьем чтении, это (принятие закона Думой в целом) не исключаю", - добавил Володин.
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Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинЧереповецОбразование - ОбществоОбщество
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