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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:32
https://ria.ru/20200526/1572002900.html
В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию
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РИА Новости

В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США финансировать организацию

13:32 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медик. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Отказ США финансировать ВОЗ глубоко скажется на способности стран Африки бороться с угрожающими общественному здоровью кризисами, в том числе с пандемией коронаврирсуа, заявил РИА Новости представитель ВОЗ в Африке Михель Яо.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
"Это плохое время для того, чтобы отзывать какие-либо взносы. Оно требует большей солидарности. Возможно, развитые страны меньше нуждаются в ВОЗ, но для нашего континента присутствие ВОЗ действительно необходимо, чтобы продолжать помогать странам. У нас есть страны, которые переживают затяжной кризис", - заявил он.
По его словам, около 80% всего вклада в бюджет здравоохранения Африки поступает от государств-членов, из которых 20% приходит от США. Это самый большой вклад от одной страны. Помощь идет на различные меры, такие как составление программ, отправка экспертов, чтобы помочь их осуществить, мониторинг эпидемиологической ситуации, реакция на кризисы в сфере здравоохранения.
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"Сокращение этого вклада определенно скажется на такого рода мерах воздействия. Мы почувствуем это (нехватку вклада США - ред.) потому, что он очень важен", - добавил Яо.
Кроме того, сокращение помощи, скорее всего, будет иметь прямой эффект на сотрудников сферы здравоохранения, некоторые из которых переориентированы на борьбу с конкретно COVID-19, но в других случаях они являются важной частью по борьбе с ранее существовавшими угрозами, такими как малярия, Эбола и другими заразными смертельными болезнями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАфрикаСШАВ мире
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