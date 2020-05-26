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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:30
https://ria.ru/20200526/1572002796.html
В Орловской области в доме ветеранов выявили очаг коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Орловской области в доме ветеранов выявили очаг коронавируса

13:30 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура Орловской области передала следствию материалы для возбуждения уголовного дела из-за "халатности" после проверки информации о возникновении очага заражения коронавирусной инфекции в Крупышенском доме ветеранов, сообщает надзорный орган.
"Прокуратура Орловской области организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о фактах заболевания новой коронавирусной инфекцией в Крупышенском доме ветеранов. Установлено, что в мае 2020 года в Крупышенском доме ветеранов выявлен очаг заражения COVID-19. В числе заболевших четыре сотрудника и 22 постояльца заведения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что распространение заболевания стало возможным из-за несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности.
Материалы проверки вместе с постановлением, вынесенным прокурором Дмитровского района, направлены в Кромской МСО СУСК России по Орловской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание граждан и статье "халатность".
По информации оперативного штаба, на 26 мая в Орловской области зарегистрированы 1942 случая заболевания коронавирусом. Общее число больных в регионе составило 973 человека, 953 выздоровели. По предварительной информации 23 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитровский районОрловская областьПроисшествия
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