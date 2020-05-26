В Орловской области в доме ветеранов выявили очаг коронавируса

"Прокуратура Орловской области организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о фактах заболевания новой коронавирусной инфекцией в Крупышенском доме ветеранов. Установлено, что в мае 2020 года в Крупышенском доме ветеранов выявлен очаг заражения COVID-19. В числе заболевших четыре сотрудника и 22 постояльца заведения", - говорится в сообщении.