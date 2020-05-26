В Орловской области в доме ветеранов выявили очаг коронавируса

БРЯНСК, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура Орловской области передала следствию материалы для возбуждения уголовного дела из-за "халатности" после проверки информации о возникновении очага заражения коронавирусной инфекции в Крупышенском доме ветеранов, сообщает надзорный орган.
"Прокуратура Орловской области организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о фактах заболевания новой коронавирусной инфекцией в Крупышенском доме ветеранов. Установлено, что в мае 2020 года в Крупышенском доме ветеранов выявлен очаг заражения COVID-19. В числе заболевших четыре сотрудника и 22 постояльца заведения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что распространение заболевания стало возможным из-за несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности.
Материалы проверки вместе с постановлением, вынесенным прокурором Дмитровского района, направлены в Кромской МСО СУСК России по Орловской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание граждан и статье "халатность".
По информации оперативного штаба, на 26 мая в Орловской области зарегистрированы 1942 случая заболевания коронавирусом. Общее число больных в регионе составило 973 человека, 953 выздоровели. По предварительной информации 23 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.